Estos son los 4 restaurantes más populares de Ibiza para alegrar la vuelta a la rutina

Volver al día a día nunca ha ganado un concurso de popularidad. Despertadores que vuelven a sonar demasiado pronto, bandejas de entrada que parecen haberse reproducido durante las vacaciones y esa inevitable pregunta de cada mediodía: "¿Qué comemos hoy?". Por suerte, resolverla es más sencillo cuando Glovo pone al alcance de un par de clics algunas de las mejores propuestas de comida.

Desde la redacción os sugerimos o bien una pizza compartida o bien una hamburguesa que convierta el exceso en virtud; unas empanadas o un pollo asado que soluciona la comida familiar.

1 . Can Pizza: una vuelta a la rutina con 72 horas de fermentación

Can Pizza: una vuelta a la rutina con 72 horas de fermentación / Cortesía

Hay días en los que una pizza no es simplemente una cena: es una estrategia de supervivencia. Can Pizza lo sabe y ha construido su propuesta alrededor de una masa fermentada durante 72 horas, un proceso con el que busca conseguir una textura especialmente crujiente.

Aquí, cada pizza es una invitación a saltarse las normas: masas irresistibles, ingredientes con carácter y combinaciones que van de la trufa y la burrata a la sobrasada, el pulpo o el pistacho.

Clásicas, blancas, rojas o veganas, sus recetas convierten cualquier noche en un pequeño festín mediterráneo, de esos que empiezan con solo una porción y terminan dejando la caja vacía. La pizza se presenta como un asunto que merece tiempo, técnica y bastante respeto. La marca ofrece, además, menús pensados para compartir, cócteles y distintas posibilidades para celebraciones.

La gracia de Can Pizza, además, encaja perfectamente en un plan para llevar a la playa o compartir en casa. Porque la vuelta a la rutina será inevitable, pero nadie ha dicho que deba hacerse sin una caja de pizza.

2 . 8 PECADOS: para abandonar las buenas intenciones

Todo regreso suele venir acompañado de propósitos: dormir más, organizar mejor la semana, revisar menos el móvil y, por supuesto, comer rico. 8 PECADOS aparece para recordar que las buenas intenciones necesitan días libres.

Su especialidad son las smash, con carne de vacuno madurada. El establecimiento presenta ocho “pecados” con diferentes personalidades, además de guarniciones, entrantes, postres y salsas caseras.

Entre las opciones más demandadas aparecen la Trufada, la Royal y la BBQ. La primera combina doble hamburguesa, huevo frito payés, queso cheddar, pepinillos y salsa casera de trufa. La BBQ suma cebolla crujiente, cheddar, bacon y una salsa con Jack Daniel’s y Coca-Cola. Para quienes prefieran una interpretación más mediterránea, la Italiana recurre a la rúcula, el parmesano y el tomate seco.

Mención aparte merece la Fuaaa!!, una declaración de intenciones servida en pan brioche: doble smash burger, foie, queso brie, manzana caramelizada y salsa hoisin. La carta incluye una alternativa vegana elaborada con una “vurger” de aguacate y guisante, con rúcula, tomate.

3 . Empanadas Malvón: pequeños bocados para resolver grandes jornadas

Empanadas Malvón: pequeños bocados para resolver grandes jornadas / Cortesía

Las empanadas presentan argumentos difíciles de rebatir: se transportan fácilmente, permiten combinar sabores y no exigen organizar una comida de tres platos.

La carta reúne recetas clásicas y versiones gourmet, además de packs de seis, doce o dieciocho unidades. La opción individual permite combinar dos o tres empanadas con bebida.

Entre las recetas: pollo asado al estilo criollo, cebolla, pimiento rojo, aceitunas y huevo; la de cuatro quesos, con mozzarella, gouda, cheddar y provolone; o la de serranito, que traslada a la empanada las tiras de lomo, el pimiento verde, el jamón serrano y el queso fundido.

En categoría gourmet, las combinaciones suben de intensidad. La empanada de vacío con provoleta mezcla carnes de ternera, pimiento rojo asado, provolone y mozzarella. El verdadero entretenimiento consiste en elegir. ¿Una clásica y dos gourmet? ¿Seis sabores distintos para compartir? ¿Doce para que nadie discuta?

4 . Pollo Loco: comida reconfortante con espíritu ítalo-ibicenco

Pollo asado, milanesas, focaccias, bocadillos de inspiración italiana, ensaladas, guarniciones y opciones veganas. Entre sus productos más vendidos se encuentran el medio pollo con patatas, la pechuga de pollo a la plancha con una "box fitness" con guarniciones.

Para una comida de grupo, el pollo entero de más de un kilo ofrece una respuesta directa al clásico "hoy no cocina nadie". También existen fórmulas con patatas y bebida, pollo a la barbacoa en el asador. Para quienes buscan algo diferente pueden optar por una milanesa de pollo con rúcula, queso grana, aceite balsámico y patatas, o por una versión con pesto casero y burrata.

Noticias relacionadas

La influencia italiana se percibe también en los panini, las focaccias, los arancini y algunos entrantes. A ello se suman propuestas como la hamburguesa de pollo crujiente con tomate y salsa de la casa, patatas trufadas, alitas a la barbacoa o guarniciones de arroz y verduras.