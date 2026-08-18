Tomasito llevará su esencia al Festival Flamenco de Las Dalias en Ibiza

El próximo jueves 27 de agosto, Tomasito llevará todo su universo a Las Dalias en Ibiza como uno de los protagonistas del Festival Flamenco, compartiendo cartel con El Duende Callejero y Salistre. Tres generaciones y tres maneras diferentes de acercarse al género se encontrarán en una misma noche, mostrando la diversidad de un flamenco capaz de conservar sus raíces mientras continúa buscando nuevos caminos.

Hablar de Tomasito es hacerlo de uno de los personajes más singulares, libres e inclasificables que ha dado el flamenco en las últimas décadas. Canta, baila, improvisa y transforma cada escenario en un espacio propio, siempre desde el compás de Jerez pero con una libertad artística que le ha permitido llevar el género hacia territorios donde conviven la rumba, el rock, el funk, el hip hop y prácticamente cualquier sonido capaz de despertar su curiosidad.

Nacido en Jerez de la Frontera en el seno de una familia flamenca, Tomás Moreno Romero creció rodeado de música y comenzó desde muy joven a desarrollar una personalidad artística difícil de encasillar. El baile estuvo presente desde sus primeros pasos y pronto se convirtió, junto al cante y a una presencia escénica absolutamente personal, en una de las claves de una carrera que lleva más de tres décadas desafiando convenciones.

Discografía marcada por la experimentación

Desde la publicación de Torrotrón en 1993, Tomasito ha construido una discografía marcada por la experimentación y una manera muy particular de acercarse al flamenco. Trabajos como Tomasito, Castaña, Cositas de la realidad, Y de lo mío ¿qué?, Azalvajao o Ciudadano Gitano muestran la evolución de un artista que nunca ha entendido las fronteras musicales como una limitación.

Tomasito, Tomás Moreno Romero creció rodeado de música música y comenzó desde muy joven a desarrollar su personalidad artística. / Las Dalias

Esa inquietud le ha llevado también a compartir camino con algunos de los nombres más importantes de diferentes generaciones y estilos. Chick Corea, Wynton Marsalis, Chano Domínguez o Kiko Veneno forman parte de una extensa lista de encuentros musicales, a la que se suman proyectos colectivos como G-5, junto a Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez y Diego Ratón. Una trayectoria donde el flamenco siempre ha sido el punto de partida, pero nunca el límite.

Sobre el escenario aparece probablemente la versión más auténtica de Tomasito. Su baile, el humor, la improvisación y una energía imprevisible convierten cada actuación en algo difícil de reproducir dos veces. Una forma visceral y espontánea de entender el directo que le ha convertido en una figura de culto para quienes encuentran en el flamenco un lenguaje abierto a la mezcla y a la libertad.

La actuación tendrá lugar en el Garden de Las Dalias dentro del ciclo Las Dalias Live Music. Las puertas abrirán a las 19 horas y el concierto comenzará a las 20 horas.