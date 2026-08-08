Dos maneras de vivir la música electrónica: Brunch Electronik aterriza en Ibiza

Ibiza sigue consolidando su posición como uno de los grandes escaparates de la música electrónica. Más allá de los grandes clubes y las residencias de DJs de renombre, la isla continúa incorporando propuestas que representan distintas formas de entender la cultura electrónica. Este verano, Brunch Electronik refuerza esa apuesta llevando a 528 Ibiza dos de las comunidades más reconocidas del circuito internacional: The Gardens of Babylon y FUSE, dos proyectos con identidades artísticas muy marcadas que, aunque comparten la música, se dirigen a públicos muy diferentes.

La primera en inaugurar la temporada fue The Gardens of Babylon, que celebró su apertura el pasado 1 de julio con una nueva edición de Between Worlds, una experiencia inmersiva que regresó a la isla tras el éxito de anteriores colaboraciones con Brunch Electronik. El proyecto, con presencia en ciudades como Ámsterdam y Tulum, destaca por su identidad visual, con un enfoque basado en la narrativa y su capacidad para crear entornos que fomentan la conexión humana, la creatividad y la libre expresión.

Lejos del formato convencional de festival, Between Worlds combina actuaciones de los principales referentes del melodic techno, el live electrónico y los sonidos orgánicos con ceremonias de apertura, sesiones de sound healing, instalaciones artísticas y talleres creativos. Todo ello en un entorno al aire libre como el recinto 528 Ibiza, en las colinas de Benimussa, donde la conexión entre paisaje y música forma parte esencial de la propuesta.

Entre los artistas participantes destacan nombres como Ben Böhmer (Live), Jan Blomqvist, Monolink (Hybrid), Satori (Live), Henrik Schwarz (Live), o WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), algunos de los representantes más influyentes de la escena internacional.

Cartel con las próximas fechas de The Gardens of Babylon / BRUNCH ELECTRONIK

Sonido underground

Otro de los eventos musicales que llega a la isla viene de la mano de FUSE, uno de los colectivos más respetados de la escena underground europea, que organiza una serie de encuentros en 528 Ibiza durante el mes de agosto. La reconocida marca londinense celebró su apertura el pasado 2 de agosto, mientras que el que día 9 y el día 16 del mismo mes organizará dos sesiones musicales. Su filosofía gira alrededor de las sesiones largas, la calidad de la selección musical y una comunidad fiel que ha convertido la experiencia de club en su principal seña de identidad.

La programación prevista reunirá a artistas como Apollonia, Margaret Dygas, Raresh, Ben UFO, Sonja Moonear, Saoirse, Call Super, Traumer y el propio Enzo Siragusa. Todos ellos participarán en jornadas con formato day-to-night, un recorrido que comienza en los jardines de 528 Ibiza durante la tarde y evoluciona hasta la madrugada en el espacio interior del recinto, manteniendo la continuidad musical durante horas y recreando el tipo de sesiones que han convertido a FUSE en una referencia para los amantes de la cultura club.

Fundado por Enzo Siragusa, este colectivo se ha consolidad durante más de una década como uno de los proyectos referentes dentro del house y el minimal contemporáneo, creando una comunidad internacional alrededor de una selección musical hecha a medida y una filosofía centrada en la experiencia de club.

Cartel con las próximas fechas de FUSE / Brunch Electronik

Expansión de la comunidad

Con estas dos colaboraciones, Brunch Electronik refuerza su presencia en Ibiza, apostando por propuestas consolidadas internacionalmente pero claramente diferenciadas entre sí.

Mientras The Gardens of Babylon pone el foco en la dimensión artística, espiritual y sensorial de la música electrónica, FUSE reivindica la esencia del club y el valor de la selección musical como eje central de la experiencia.

Jóvenes bailando en una de las sesiones del festival / Brunch Electronik

Más que un festival

La llegada de ambas marcas a la isla también refleja la evolución de Brunch Electronik, que en los últimos años ha pasado de ser un festival musical nacido en Barcelona a convertirse en una plataforma capaz de conectar escenas, comunidades y públicos distintos sin perder su identidad y sus orígenes.

En Ibiza, esto se traduce en una programación que apuesta tanto por la experimentación y la inmersión artística como por la cultura club más purista, ofreciendo dos formas complementarias de entender la electrónica contemporánea.

Fuente: Diario de Mallorca