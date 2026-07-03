Las Dalias acoge el regreso de Bebe a Ibiza

Las Dalias recibirá el próximo jueves, 9 de julio, una de las citas más especiales de su programación de conciertos con el regreso de Bebe a Ibiza. La artista extremeña volverá a actuar en la isla después de casi una década sin pisar la isla, protagonizando una noche en el mercadillo de Las Dalias, en Sant Carles (Ibiza) que supondrá el reencuentro con el público ibicenco y con algunas de las canciones más importantes de la música española de las últimas décadas.

Desde su irrupción en la escena musical, Bebe ha construido una trayectoria marcada por la autenticidad, la sensibilidad y una manera profundamente personal de entender la composición. Con una voz inconfundible y una capacidad única para convertir emociones cotidianas en canciones universales, la cantante y compositora se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles de la música en español.

Libertad, la identidad, el amor o la violencia de género

Su regreso a los escenarios coincide además con la celebración de los veinte años de 'Pafuera Telarañas', el álbum que cambió el rumbo de su carrera y que marcó un antes y un después en la música española. Publicado en 2004, aquel trabajo dio origen a canciones como 'Malo', 'Ella' o 'Siempre me quedará', convertidas con el paso del tiempo en auténticos himnos para varias generaciones y reconocidas por abordar con valentía temas como la libertad, la identidad, el amor o la violencia de género.

La actuación de Bebe tendrá lugar en el Garden de Las Dalias a las 21 horas el jueves 9 de julio. / Redacción

Lejos de vivir anclada en la nostalgia, Bebe continúa defendiendo una propuesta artística que ha evolucionado con naturalidad a lo largo de los años, manteniendo intacta la honestidad que siempre ha caracterizado sus composiciones. Sus conciertos combinan la fuerza emocional de aquellos temas que marcaron una época con la madurez de una artista que nunca ha dejado de explorar nuevos caminos.

El concierto de Las Dalias permitirá al público volver a escuchar en directo algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio en un formato cercano, pensado para disfrutar de la música desde la emoción y la conexión entre artista y espectadores. Un escenario que encaja de forma natural con una intérprete que siempre ha entendido la música como una herramienta para compartir historias, sentimientos y experiencias.

La actuación tendrá lugar en el Garden de Las Dalias dentro del ciclo Las Dalias Live Music. Las puertas abrirán a las 20 horas y el concierto comenzará a las 21 horas.