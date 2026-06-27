Ibiza, conectada con su esencia

Viajar en verano a Ibiza es descubrir la raíz de este tesoro mediterráneo: acercarse a su patrimonio, recorrer sus pueblos, disfrutar de su gastronomía y explorar un paisaje donde el mar y la cultura han moldeado una identidad única. Su oferta de actividades y experiencias para familias, parejas y viajeros invita a conocer una isla que mantiene vivo el vínculo con sus tradiciones y su forma de entender la vida mediterránea.

Entre patrimonio y tradición

La esencia de Ibiza se encuentra en los lugares que han dado forma a su historia. La isla alberga cuatro bienes reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad dentro de la declaración Ibiza, Biodiversidad y Cultura: Dalt Vila, ejemplo de arquitectura militar renacentista; la necrópolis de Puig des Molins, uno de los conjuntos funerarios púnicos más importantes del mundo; Sa Caleta, testimonio de los primeros asentamientos fenicios; y la pradera de posidonia oceánica, fundamental para la biodiversidad y la calidad de las aguas ibicencas.

Pero la autenticidad de Ibiza no está solo en sus monumentos. También vive en pueblos como Santa Gertrudis, Sant Joan, Sant Carles, Sant Mateu o Santa Agnès, donde el ritmo cotidiano sigue ligado al territorio. Mercados artesanos, mercadillos, plazas y fiestas populares muestran una cultura viva que se transmite de generación en generación.

Olas de diversión en el mar

Con 210 kilómetros de litoral, el mar es una parte inseparable de la identidad ibicenca. Calas, islotes, acantilados y fondos marinos conforman un paisaje privilegiado que puede disfrutarse desde múltiples perspectivas. La oferta náutica incluye actividades para todas las edades, desde kayak, paddle surf, vela ligera y esnórquel hasta submarinismo y deportes acuáticos para quienes buscan una dosis extra de adrenalina. Una forma diferente de descubrir la costa y su estrecha relación con el Mediterráneo.

Vacaciones con buen sabor de boca

La gastronomía es una de las mejores formas de conocer Ibiza desde la raíz. La isla combina restaurantes tradicionales, negocios familiares y propuestas de vanguardia reconocidas internacionalmente.

Los vinos, el aceite, la miel y las hierbas ibicencas cuentan con Indicación Geográfica Protegida y reflejan una tradición ligada al campo y al mar. Especialidades como el bullit de peix, la borrida de ratjada, la ensalada de crostes, la frita de pulpo o el guisat de peix forman parte de un recetario que habla de la historia de la isla. Para terminar, dos imprescindibles: el flaó y la greixonera.

Hoteles con encanto para una estancia única

La experiencia se completa con una amplia oferta de alojamientos singulares. Hoteles históricos, establecimientos boutique, agroturismos y antiguas casas payesas rehabilitadas permiten descubrir la isla desde una perspectiva auténtica y cercana al territorio.

Muchos se encuentran junto a pueblos con encanto, enclaves patrimoniales, espacios naturales y algunas de las calas más bellas del Mediterráneo, convirtiéndose en el punto de partida perfecto para seguir explorando Ibiza desde la raíz.

Mapa de Eivissa, Illes Balears.

Fuente: El Periódico