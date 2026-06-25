El mercadillo de Ibiza Las Dalias presenta su última revista y entrega el IX Premio Internacional de Cuento
La escritora Manuela Gómez fue la ganadora de premio con su relato El teorema de Argote, seleccionado entre más de 2.200 obras presentadas
Redacción
Las Dalias ha presentado la 16.ª edición de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine, una publicación que, año tras año, se consolida como un reflejo de la cultura y el espíritu de Ibiza y Formentera. La velada también acogió la entrega del IX Premio Internacional de Cuento Las Dalias, que en esta edición ha recibido más de 2.200 relatos.
Bajo el lema «Las Dalias, el lugar donde todo es posible», la revista recorre historias de viajes, memoria, música y comunidad. Entre sus contenidos destacan Las Dalias On the Road: Mallorca, la expedición de Las Dalias Around the World al Tíbet y Nepal, así como reportajes sobre patrimonio, fotografía, cultura y entrevistas a miembros de la gran familia de Las Dalias.
La edición cuenta con la participación de escritores, periodistas, historiadores y creadores, y presenta una portada realizada por Marcos Torres, inspirada en el viaje y la espiritualidad, bajo un concepto que celebra la unidad y la diversidad, la conciencia, la abundancia de posibilidades y la armonía entre múltiples realidades.
Premio internacional de cuento
Durante el acto se hizo entrega del IX Premio Internacional de Cuento Las Dalias a la escritora Manuela Gómez, ganadora de esta edición por su relato El teorema de Argote, seleccionado entre más de 2.200 obras presentadas.
Con esta nueva edición, Las Dalias reafirma su compromiso con la cultura, la literatura y la preservación de la memoria colectiva, consolidando un proyecto editorial único nacido en Sant Carles y profundamente ligado a la identidad de Ibiza y Formentera.
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- La Policía Local de Ibiza da marcha atrás y anula una multa sin pruebas contra un comerciante de la Marina
- Confirman el despido de un camarero de Ibiza por un vídeo de TikTok grabado en su trabajo
- Ibiza activa el proceso para aumentar su capacidad edificatoria: estas son las claves
- Quejas vecinales por mal olor junto al nuevo tanque de tormentas de Ibiza: 'Es insoportable
- La pareja estafada al llegar a Ibiza calcula en 3.500 euros el coste de su primer mes en la isla