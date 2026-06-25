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El mercadillo de Ibiza Las Dalias presenta su última revista y entrega el IX Premio Internacional de Cuento

La escritora Manuela Gómez fue la ganadora de premio con su relato El teorema de Argote, seleccionado entre más de 2.200 obras presentadas

Presentación de la revista Las Dalias Ibiza.

Presentación de la revista Las Dalias Ibiza. / Las Dalias

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Redacción

Ibiza

Las Dalias ha presentado la 16.ª edición de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine, una publicación que, año tras año, se consolida como un reflejo de la cultura y el espíritu de Ibiza y Formentera. La velada también acogió la entrega del IX Premio Internacional de Cuento Las Dalias, que en esta edición ha recibido más de 2.200 relatos.

Bajo el lema «Las Dalias, el lugar donde todo es posible», la revista recorre historias de viajes, memoria, música y comunidad. Entre sus contenidos destacan Las Dalias On the Road: Mallorca, la expedición de Las Dalias Around the World al Tíbet y Nepal, así como reportajes sobre patrimonio, fotografía, cultura y entrevistas a miembros de la gran familia de Las Dalias.

Portada de la última edición de la revista que edita Las Dalias.

Portada de la última edición de la revista que edita Las Dalias. / Las Dalias

La edición cuenta con la participación de escritores, periodistas, historiadores y creadores, y presenta una portada realizada por Marcos Torres, inspirada en el viaje y la espiritualidad, bajo un concepto que celebra la unidad y la diversidad, la conciencia, la abundancia de posibilidades y la armonía entre múltiples realidades.

Premio internacional de cuento

Durante el acto se hizo entrega del IX Premio Internacional de Cuento Las Dalias a la escritora Manuela Gómez, ganadora de esta edición por su relato El teorema de Argote, seleccionado entre más de 2.200 obras presentadas.

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Con esta nueva edición, Las Dalias reafirma su compromiso con la cultura, la literatura y la preservación de la memoria colectiva, consolidando un proyecto editorial único nacido en Sant Carles y profundamente ligado a la identidad de Ibiza y Formentera.

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