Queen Omega, la reina del reggae, lleva la energía del Caribe a Las Dalias

Las Dalias, mercadillo de Ibiza, recibe el jueves 25 de junio a Queen Omega, una de las voces más influyentes y respetadas del reggae internacional. Nacida en Trinidad y Tobago, la artista llegará a Ibiza acompañada por The Royal Souls para ofrecer una noche donde el roots reggae, la conciencia y la energía caribeña se encontrarán bajo el cielo de Las Dalias. Queen Omega, considerada la reina del reggae, un reconocimiento construido a lo largo de más de dos décadas de trayectoria defendiendo el género desde la autenticidad, el mensaje y la conexión con el público.

Detrás del nombre artístico se encuentra Jeneile Osborne, una cantante que comenzó su camino musical siendo apenas una niña en San Fernando, Trinidad y Tobago. Tras sus primeros pasos en el calipso y la música popular caribeña, encontró en el reggae roots una forma de expresión que acabaría marcando toda su carrera. Influenciada por la cultura rastafari y por el poder transformador de la música, Queen Omega construyó una propuesta artística basada en mensajes de conciencia, libertad, empoderamiento y crecimiento espiritual.

Referencia dentro del reggae internacional

A lo largo de los años, su voz se ha convertido en una referencia dentro del reggae internacional, actuando en algunos de los festivales más importantes del género y desarrollando una discografía reconocida por su coherencia artística y la profundidad de sus mensajes. Canciones como “Selassie I Know”, “Keep The Faith”, “Destiny” o “Mama” han consolidado una carrera construida desde la independencia y la fidelidad a sus principios.

Queen Omega cuenta con millones de nuevos oyentes en todo el mundo. / Las Dalias

Aunque su trayectoria venía siendo ampliamente reconocida dentro de la comunidad reggae desde hace años, en 2023 alcanzó una nueva dimensión internacional gracias a “No Love Dubplate”, una grabación junto a Little Lion Sound que se convirtió en un fenómeno global y acercó su música a millones de nuevos oyentes en todo el mundo. Lejos de alterar su camino, el éxito sirvió para reafirmar una carrera que siempre ha priorizado el mensaje por encima de las tendencias.

Concierto, el jueves a las 21 horas

Su llegada a Las Dalias, en Ibiza, encaja de forma natural con el espíritu de un espacio históricamente vinculado a la diversidad cultural, la libertad creativa y la música como herramienta de conexión entre personas. Una filosofía que también ha acompañado a Queen Omega durante toda su trayectoria y que convierte este concierto en mucho más que una actuación musical. Una noche para descubrir por qué la reina del reggae contemporáneo continúa inspirando a varias generaciones a través de una música que trasciende fronteras, culturas y lenguajes. La cita tendrá lugar dentro del ciclo Las Dalias Live Music. Las puertas abrirán a las 20 horas y el concierto comenzará a las 21 horas.