Los hoteles Hyde y Mondrian Ibiza convierten Cala Llonga en punto de encuentro cultural este verano

Mondrian y Hyde Ibiza ya han reabierto sus puertas en Cala Llonga. Con la temporada recién iniciada, ambos hoteles refuerzan su actividad en la bahía con una agenda que combina música, cultura, playa y experiencias abiertas tanto a huéspedes como a residentes y visitantes de la isla.

La ubicación del resort permite disfrutar de una de las zonas más tranquilas y reconocibles de Ibiza, con acceso directo al mar y conexiones regulares en ferry hacia Formentera, Ibiza y Santa Eulària. Esta facilidad de movimiento convierte Cala Llonga en un punto cómodo para quienes buscan alojarse junto al mar sin renunciar a descubrir otros rincones de la isla.

Hyde Ibiza gana protagonismo esta temporada como espacio ligado a la música, el arte y la vida social. Su programación suma colaboraciones con nombres clave de la escena ibicenca, como Amnesia, Chinois Ibiza y Las Dalias, con el fin de reforzar el vínculo del resort con la identidad cultural de la isla.

La música será uno de los ejes principales. Pure Ibiza Radio e Ibiza Global Radio volverán a formar parte de la agenda del resort para aportar una conexión directa con el sonido más reconocible de Ibiza.

En Mondrian Ibiza, la azotea Sun & Moon se consolida como uno de los espacios destacados para disfrutar del verano. Allí se celebrarán conciertos, actuaciones de flamenco y sesiones especiales con artistas como Toni Clemente y Chelu García.

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Con esta programación, Mondrian y Hyde Ibiza buscan hacer de Cala Llonga un lugar activo, conectado y abierto a quienes quieren vivir la isla desde el mar, la música y la cultura.