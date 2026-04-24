Una fiesta distinta cada día para redefinir el ocio diurno

Ibiza Rocks inaugura este domingo la temporada con la apertura de Ibiza Rocks Pool Club, un nuevo concepto pensado para vivir el día con la música, la atmósfera y el público como ejes centrales de la experiencia.

La propuesta incorpora nuevas zonas chill-out, barra de zumos y café, pista de baile y camas balinesas sin consumo mínimo. A ello se suma una programación semanal diseñada para que no haya dos días iguales. Desde las 14 horas, de lunes a domingo, el espacio ofrecerá una experiencia musical diversa, dinámica y accesible, con una identidad propia en cada jornada.

Los lunes estarán marcados por Nothing New, con una selección retro anterior a 2016 que recorre el house, el garage, el pop, el indie y el hip hop. Los martes son de Ibiza Rocks Pool Party, centrado en los himnos multigénero que definen el espíritu de la marca. Los miércoles es el turno de Bingo Brunch, mientras que los jueves están dedicados a Do Not Disturb Club, con una propuesta más chill.

Noticias relacionadas

Los viernes, Origins apuesta por sonidos afro-house. Los sábados, Ibiza Anthems reúne grandes himnos desde los años 90 hasta la actualidad. El cierre de semana llega el domingo con R&B Affair, una experiencia relajada junto a la piscina.