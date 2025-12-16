Ve preparándote, ya está aquí el calendario de eventos 2026 de O Beach Ibiza

O Beach Ibiza anuncia oficialmente su calendario de eventos para la temporada 2026, un verano que promete ser “más grande, más brillante y más atrevido que nunca” bajo su ya emblemático lema All play all day. La nueva temporada estará marcada por varias novedades, el regreso de sus fiestas más icónicas y la celebración de su 14º aniversario.

La temporada arrancará con un Soft Opening Weekend del 24 al 26 de abril, con tres fechas pensadas para dar la bienvenida al verano bajo el sol mediterráneo: una primera apertura el viernes, las ya clásicas Poolside Sessions el sábado y el regreso de Paravana el domingo, una de las citas más esperadas tanto por residentes como por turistas. El 1 de mayo, O Beach levantará oficialmente el telón del verano ibicenco con su ya tradicional Grand Opening, uno de los eventos más demandados del año.

A lo largo de toda la temporada, que se extenderá hasta el 11 de octubre con una espectacular Grand Closing Party, O Beach Ibiza desplegará un calendario repleto de residencias semanales, fiestas mensuales y “one-offs” muy especiales que consolidan al beach club como uno de los puntos neurálgicos del ocio diurno en la isla.

La programación de O Beach Ibiza combina los clásicos que el público adora con nuevos conceptos musicales y producciones inmersivas. / O Beach Ibiza

Residencias semanales: la banda sonora de tu verano

Entre las grandes protagonistas del calendario 2026 destacan las siguientes residencias:

● Kisstory – Todos los martes (05/05 – 06/10)

La mítica marca regresa con su residencia semanal, llevando a la piscina de O Beach los mejores Old Skool & Anthems, con mezclas de Garage, Hip-Hop, R&B y Dance que ya se han convertido en banda sonora imprescindible de los veranos en Ibiza.

● House in Paradise – Todos los miércoles (06/05 – 07/10)

Tras otra temporada de récord, la fiesta vuelve con su concepto “The Phoenix Hour”, una experiencia de house music de día a noche cargada de energía tribal, performances inmersivas y un viaje sensorial por una “ciudad antigua olvidada” recreada en el propio beach club.

El 1 de mayo, O Beach levantará el telón del verano ibicenco con su ya tradicional Grand Opening. / Vitorino

● O Beach Music – Todos los jueves (21/05 – 08/10)

Como gran novedad de 2026, los jueves pasan a ser territorio de O Beach Music, el sello de la casa, que reunirá a DJs, productores consolidados y nuevos talentos en una jornada diseñada como el “nuevo inicio oficial del fin de semana” en Ibiza.

● Pool Party – Todos los viernes (08/05 – 09/10)

El clásico de los viernes se renueva con una clara declaración de intenciones: una celebración de la libertad y la autoexpresión, “para freaks & uniques”, con potentes shows, house uplifting y la atmósfera más divertida frente a la icónica piscina.

● Soul Heaven – Todos los sábados (02/05 – 03/10)

Desde 2013, los sábados pertenecen a Soul Heaven, que regresa en 2026 con su inconfundible mezcla de vocal, soulful, funky disco y deep house, además de sus habituales invitados internacionales de primer nivel.

Lunes, programa de marcas de prestigio internacional

Los lunes también contarán con un programa rotatorio de marcas de prestigio internacional como Zuva, La Fiesta, Forward Motion o Love Juice, que aportarán sonidos que van del afro & latin house al house más clásico, pasando por propuestas que miran al futuro rindiendo homenaje a la “golden era” de la música house.

Domingos icónicos y eventos de marca

Los domingos vuelven a ser uno de los pilares del calendario de O Beach Ibiza, con algunos de los conceptos más reconocidos de la isla:

● Sin Sundays, que regresa para su temporada más “pecaminosa” hasta la fecha, con cinco fechas de alto voltaje a lo largo del verano.

● Ibiza Spray, celebrando 14 años como una de las citas más icónicas de la escena del champagne spray en Ibiza.

● Boat Club, que mantiene su presencia con su energía náutica característica y house de alto voltaje.

● Kinky Malinki, con tres fechas muy especiales y la presencia de DJs como Todd Terry y David Penn.

● KISS Pool Party Live, que se consolida como una de las series más demandadas del calendario de O Beach, con seis eventos a lo largo de la temporada.

O Beach Ibiza es uno de los puntos neurálgicos del ocio diurno en la isla. / O Beach Ibiza

O Beach Ibiza celebrará su 14º cumpleaños

Además, el 14 de junio, O Beach Ibiza celebrará su 14º cumpleaños con un evento de aniversario especialmente diseñado para rememorar algunos de los momentos más mágicos de su historia, con grandes shows, DJs y actuaciones sorpresa.

“Cada año buscamos sorprender y elevar la experiencia de nuestros clientes, y 2026 no será la excepción. Nuestro calendario combina los clásicos que el público adora con nuevos conceptos musicales y producciones inmersivas que reflejan la evolución de O Beach Ibiza durante estos 14 años”, señala Paloma Tur Brand & Marketing Director. “Queremos que cada día en el club sea una celebración de la música, del sol y de la libertad de ser uno mismo: aquí, ALL PLAY ALL DAY no es solo un lema, es una forma de vivir el verano”.

App & reservas

Como novedad, O Beach Ibiza invita a todos sus clientes a unirse gratuitamente a su Membership App, pensada para elevar la experiencia en el club y ofrecer ventajas exclusivas a su comunidad.

Las entradas y reservas de camas para todos los eventos de la temporada 2026 ya están disponibles a través de los canales oficiales de O Beach Ibiza.