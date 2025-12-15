Planazo familiar, el Teatro Pereyra Ibiza cuenta con una entretenida programación infantil para estas Navidades

Teatro Pereyra Ibiza presenta su cartelera infantil especial de Navidad, una propuesta diseñada para disfrutar en familia con espectáculos musicales, grandes voces, personajes entrañables y experiencias participativas.

Navidad Coral

Una cantada solidaria a favor de Proyecto Juntos con los coros locales más emblemáticos de Ibiza. Villancicos y música coral para disfrutar y colaborar con una buena causa. Navidad Coral, 16 de diciembre, 19 horas

Navidad Estrellada

Un concurso navideño interactivo donde los niños se convierten en protagonistas, guiados por Estrellita, con pruebas divertidas, villancicos y sorpresas en directo. Navidad Estrellada, Show familiar, 28 de diciembre, 18 horas

La bolita que quería ser estrella

Bola quiere cumplir su sueño de llegar a la cima del árbol. Acompañada de su torpe, pero adorable hermano Bolo, vivirá aventuras llenas de humor y ternura. La bolita que quería ser estrella espectáculo infantil familiar. 2 de enero, 17 horas

Navidades de fantasía en familia

Un espectáculo envolvente que rinde homenaje a las bandas sonoras más queridas del cine animado. Con música en directo e imágenes sincronizadas, transporta al público a mundos mágicos.Navidades de fantasía en familia (Show familiar). 4 de enero, 18 horas

Las entradas ya están a la venta en teatropereyraibiza.com