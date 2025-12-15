Planazo familiar, el Teatro Pereyra Ibiza cuenta con una entretenida programación infantil para estas Navidades
Redacción
Teatro Pereyra Ibiza presenta su cartelera infantil especial de Navidad, una propuesta diseñada para disfrutar en familia con espectáculos musicales, grandes voces, personajes entrañables y experiencias participativas.
Navidad Coral
Una cantada solidaria a favor de Proyecto Juntos con los coros locales más emblemáticos de Ibiza. Villancicos y música coral para disfrutar y colaborar con una buena causa. Navidad Coral, 16 de diciembre, 19 horas
Navidad Estrellada
Un concurso navideño interactivo donde los niños se convierten en protagonistas, guiados por Estrellita, con pruebas divertidas, villancicos y sorpresas en directo. Navidad Estrellada, Show familiar, 28 de diciembre, 18 horas
La bolita que quería ser estrella
Bola quiere cumplir su sueño de llegar a la cima del árbol. Acompañada de su torpe, pero adorable hermano Bolo, vivirá aventuras llenas de humor y ternura. La bolita que quería ser estrella espectáculo infantil familiar. 2 de enero, 17 horas
Navidades de fantasía en familia
Un espectáculo envolvente que rinde homenaje a las bandas sonoras más queridas del cine animado. Con música en directo e imágenes sincronizadas, transporta al público a mundos mágicos.Navidades de fantasía en familia (Show familiar). 4 de enero, 18 horas
Las entradas ya están a la venta en teatropereyraibiza.com
