Así se despide el verano en esta cala de Ibiza

Con la llegada del otoño, Cala Gracioneta se prepara para despedir una temporada de verano más. Este viernes 24 de octubre, Cala Gracioneta Chiringuito celebra su gran cierre con una jornada especial en la que no faltarán el buen ambiente, los sabores del Mediterráneo y la calidez que define este rincón escondido de la costa de Sant Antoni.

Situado en una cala de aguas cristalinas y arena blanca, Cala Gracioneta Chiringuito ha sido, una vez más, refugio de locales y viajeros que buscan lo más auténtico de Ibiza: cocina honesta, producto de calidad y una atmósfera cuidada. Bajo su filosofía de cocinar con tiempo, cariño y toques secretos, el restaurante ha ofrecido una carta que fusiona tradición, creatividad y raíces mediterráneas.

Entre los platos más celebrados de su carta destacan los tacos crujientes de salmón marinado con piña a la brasa, el pulpo a la brasa con parmentier de boniato y lima, el chuletón de vaca frisona madurada y, para los más dulces, su zabaione con maracuyá y yuzu. La carta de arroces, disponible al mediodía, ha sido otro de sus grandes atractivos, junto con su selección de vinos, cócteles de autor y postres que maridan a la perfección.

Este viernes, Cala Gracioneta invita a brindar por el verano que se va. Será una ocasión para reencontrarse con amigos, compartir una mesa frente al mar, bailar al atardecer y quedarse un rato más, saboreando lo vivido.

Las reservas para el cierre de temporada pueden hacerse a través de la web www.calagracioneta.com, por teléfono en el 971 34 83 38, o escribiendo a info@calagracioneta.com.