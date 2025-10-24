¿Buscas un beach club abierto en Ibiza en invierno? Tenemos la respuesta

Nassau Beach Club despide oficialmente la temporada estival este sábado con su ya clásico closing de verano, una cita que año tras año reúne a residentes y visitantes en Platja d’en Bossa. A pesar de que este año el club permanecerá abierto durante el invierno, el evento se mantiene como un día señalado en rojo en el calendario social y de ocio de la isla.

La jornada estará marcada por una cuidada propuesta artística y gastronómica, con actuaciones en vivo, bailarinas, música diseñada para crear ambiente y una cocina pensada para compartir sin prisas. Todo ello en un entorno que combina elegancia, comodidad y vistas al mar.

Como novedad, Nassau ha presentado su programación de invierno, con actividades regulares cada fin de semana. Los viernes estarán centrados en comidas relajadas que se transforman en tardes animadas gracias a la combinación de buena gastronomía, sobremesas largas y música. Los sábados ofrecerán una experiencia más escénica, con ambientación y actuaciones en directo que acompañan a la oferta culinaria. Los domingos llegarán con un brunch moderno de inspiración local, que este año incorpora una experiencia de casino recreativo sin apuestas reales, orientada al ocio social y lúdico.

Además, Nassau Beach Club celebrará por primera vez Halloween con una propuesta especial: ‘Crime Night’, una noche temática centrada en el misterio, con una escenografía trabajada y espectáculos.

La dirección del club recomienda reservar con antelación, tanto para el closing como para las actividades de invierno. Para más información o reservas, se puede contactar al teléfono (+34) 971 396 714 o escribir a reservas@nassaubeachclub.com.