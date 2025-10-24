¿Buscas un beach club abierto en Ibiza en invierno? Tenemos la respuesta
Nassau Beach Club permanece abierto todo el año con distintas propuestas de ocio
Nassau Beach Club despide oficialmente la temporada estival este sábado con su ya clásico closing de verano, una cita que año tras año reúne a residentes y visitantes en Platja d’en Bossa. A pesar de que este año el club permanecerá abierto durante el invierno, el evento se mantiene como un día señalado en rojo en el calendario social y de ocio de la isla.
La jornada estará marcada por una cuidada propuesta artística y gastronómica, con actuaciones en vivo, bailarinas, música diseñada para crear ambiente y una cocina pensada para compartir sin prisas. Todo ello en un entorno que combina elegancia, comodidad y vistas al mar.
Como novedad, Nassau ha presentado su programación de invierno, con actividades regulares cada fin de semana. Los viernes estarán centrados en comidas relajadas que se transforman en tardes animadas gracias a la combinación de buena gastronomía, sobremesas largas y música. Los sábados ofrecerán una experiencia más escénica, con ambientación y actuaciones en directo que acompañan a la oferta culinaria. Los domingos llegarán con un brunch moderno de inspiración local, que este año incorpora una experiencia de casino recreativo sin apuestas reales, orientada al ocio social y lúdico.
Además, Nassau Beach Club celebrará por primera vez Halloween con una propuesta especial: ‘Crime Night’, una noche temática centrada en el misterio, con una escenografía trabajada y espectáculos.
La dirección del club recomienda reservar con antelación, tanto para el closing como para las actividades de invierno. Para más información o reservas, se puede contactar al teléfono (+34) 971 396 714 o escribir a reservas@nassaubeachclub.com.
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza
- Los Euromillones dejan 156.000 euros en Ibiza
- Multazo para los responsables de tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal
- Aparcar se complica en Ibiza: cierra el parking disuasorio junto al Mestral
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Cuatro premiados que «son un ejemplo que inspira» a Ibiza y Formentera