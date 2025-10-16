Amnesia cierra la temporada con un mensaje claro: “Ibiza, no pierdas tu alma”
El icónico club ibicenco celebró su 'Closing Festival 2025' marcado por la lluvia, la emoción y un potente homenaje al espíritu original del clubbing
Amnesia Ibiza puso el broche de oro a la temporada con un cierre histórico que reafirmó su esencia justo en la antesala de su 50 aniversario. Durante más de quince horas ininterrumpidas, miles de personas desafiaron la lluvia y el cansancio para celebrar una edición que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.
Bajo el lema 'Ibiza, no pierdas tu alm', el Amnesia Closing Festival 2025 se desarrolló desde las 22 horas del sábado hasta las 13:18 horas del domingo. Una fiesta maratoniana que recuperó la magia de los cierres de antaño, con momentos de euforia y una energía difícil de describir.
“Hacía mucho tiempo que no se me llenaban los ojos de lágrimas mientras cantaba y veía a todo el templo cantando junto. La energía dentro de Amnesia era pura libertad; todos estábamos unidos, libres en la música, libres en el momento. Una tormenta sobre la isla, un amanecer en Amnesia y un B2B que se negó a detenerse... Fue mágico. Ibiza, nunca pierdas tu alma”, confesó Luciano, uno de los protagonistas de la noche.
Fiel a la diversidad sonora que ha caracterizado la temporada, el Closing Festival se extendió durante dos noches consecutivas. El viernes 10 de octubre, Angel Lee y Arielle Free abrieron la Terraza con su energía expansiva, seguidos de un potente back to back entre Faster Horses y Kyle Starkey. Más tarde, Ben Hemsley cerró con fuerza su residencia debut en Amnesia antes de ceder los mandos a Jan. En la Main Room, el sonido fue más oscuro y contundente con Katnada, SNTS, 999999999 y Lee Ann Roberts.
El sábado, pese a la intensa lluvia, la pista no se vació ni un segundo. En la Main Room, Nina Kraviz, Deborah De Luca, Fatima Hajji, Onyvaa, Andres Campo y Luca Donzelli ofrecieron una sesión de techno sin concesiones. Mientras, en la Terraza, East End Dubs firmó el cierre de una de las residencias más celebradas del verano junto a CAAL, Mar-T, Sidney Charles b2b Gaskin, Max Dean y Marco Faraone.
El momento más emotivo llegó al amanecer, durante el ya legendario B2B entre Luciano y Josh Baker, cuando el remix de 'Free' de Ultra Naté se convirtió en un himno colectivo. En las pantallas, el mensaje 'Ibiza, no pierdas tu alma' iluminó el club mientras el público seguía bailando bajo la lluvia.
Con esta edición, Amnesia no solo cierra una temporada memorable, sino que lanza una declaración de principios ante el debate sobre la transformación de la escena ibicenca y la creciente presencia de la cultura VIP. Porque, como demostraron los asistentes que bailaron hasta bien entrado el mediodía, la esencia de Ibiza sigue viva. Y su corazón late, con fuerza, en la pista de Amnesia.
