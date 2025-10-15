Tanit Beach Ibiza despide la temporada con un gran closing

Tanit Beach Ibiza pondrá el broche final a una temporada llena de sabor, ritmo y buen ambiente con un cierre especial este sábado 18 de octubre, a partir de la una de la tarde. La jornada, que se extenderá durante todo el día, es una cita imprescindible para quienes quieran despedir el verano ibicenco junto al mar.

Ubicado en el extremo de Platja d’en Bossa, Tanit Beach Ibiza se ha consolidado como uno de los espacios más elegantes y versátiles de la isla, donde gastronomía de autor, entretenimiento sofisticado y espíritu mediterráneo se combinan de manera armoniosa. Para esta ocasión, el equipo del restaurante y beach club ha diseñado una propuesta especial que busca agradecer y celebrar con sus visitantes una temporada excepcional.

La música será una de las protagonistas de la jornada, con una selección sonora cuidadosamente elegida para acompañar la experiencia. A ello se suma una oferta gastronómica inspirada en la fusión entre la cocina mediterránea y asiática, una de las señas de identidad del establecimiento. Los asistentes podrán disfrutar del ambiente tanto en las camas balinesas frente al mar como desde el interior del restaurante, en un entorno relajado y elegante.

El evento también está pensado para toda la familia. Los más pequeños contarán con un espacio exclusivo y supervisado, diseñado para estimular la imaginación y el entretenimiento, mientras los adultos disfrutan de una jornada única al ritmo del mar.