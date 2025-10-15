Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Beachouse Ibiza prepara su última gran noche

La cita es este sábado 18 de octubre a partir de las 18 horas

Beachouse Ibiza en Platja d'en Bossa.

Beachouse Ibiza en Platja d'en Bossa. / Beachouse Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

Beachouse Ibiza pone el punto final a la temporada con su ya clásico 'Season Closing', que se celebra este sábado 18 de octubre, de 18 horas a medianoche. El icónico local frente al mar invita a residentes y visitantes a compartir una última noche de música, gastronomía y energía.

La música correrá a cargo del artista internacional Satori, conocido por sus directos hipnóticos que mezclan sonidos globales con electrónica profunda; de la dj berlinesa JAMIIE, con sus atmósferas cargadas de influencias africanas y house melódico; y de los habituales de la casa Joselito y Bruz, que pondrán ritmo y sabor local a una noche que ofrece emociones fuertes.

Este evento es una celebración del verano vivido en Beachouse, un lugar que combina yoga al amanecer, alta cocina mediterránea y sesiones íntimas de dj para ofrecer experiencias auténticas durante todo el día. Desde las elegantes 'Moonlit Dinners' hasta las mágicas noches de luna llena con 'LUNAR' y la siempre esperada residencia 'BOHO', Beachouse ha mantenido viva la esencia libre y creativa de Ibiza.

Para esta última cita de la temporada, el espacio ofrecerá su propuesta habitual de alta gastronomía mediterránea, cócteles de autor y un ambiente cuidado al detalle, todo frente al mar y bajo el cielo estrellado de octubre.

