Beachouse Ibiza prepara su última gran noche
La cita es este sábado 18 de octubre a partir de las 18 horas
Beachouse Ibiza pone el punto final a la temporada con su ya clásico 'Season Closing', que se celebra este sábado 18 de octubre, de 18 horas a medianoche. El icónico local frente al mar invita a residentes y visitantes a compartir una última noche de música, gastronomía y energía.
La música correrá a cargo del artista internacional Satori, conocido por sus directos hipnóticos que mezclan sonidos globales con electrónica profunda; de la dj berlinesa JAMIIE, con sus atmósferas cargadas de influencias africanas y house melódico; y de los habituales de la casa Joselito y Bruz, que pondrán ritmo y sabor local a una noche que ofrece emociones fuertes.
Este evento es una celebración del verano vivido en Beachouse, un lugar que combina yoga al amanecer, alta cocina mediterránea y sesiones íntimas de dj para ofrecer experiencias auténticas durante todo el día. Desde las elegantes 'Moonlit Dinners' hasta las mágicas noches de luna llena con 'LUNAR' y la siempre esperada residencia 'BOHO', Beachouse ha mantenido viva la esencia libre y creativa de Ibiza.
Para esta última cita de la temporada, el espacio ofrecerá su propuesta habitual de alta gastronomía mediterránea, cócteles de autor y un ambiente cuidado al detalle, todo frente al mar y bajo el cielo estrellado de octubre.
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- El DJ Seth Troxler pide ayuda para rescatar su colección de vinilos dañada por las inundaciones en Ibiza
- Una guardería de Ibiza pide ayuda para sufragar los desperfectos de lluvias e inundaciones
- Una plaga y la sequía reducen la cosecha de algarroba en un 60% en la Cooperativa de Sant Antoni
- Vecinos del Brisol, días entre rabia y barro tras las inundaciones de Ibiza
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Piden doce años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente en Ibiza de un menor al que conoció en redes sociales