Ushuaïa, Hï Ibiza o [UNVRS]: ¿por qué elegir cuando puedes disfrutar las 'closing parties' de todos ellos?

Tres clubes icónicos. Tres cierres monumentales. Un fin de semana histórico. El final del verano en Ibiza se despide con ‘Ibiza Closings 2025’, un maratón de música y emociones que celebrará una de las temporadas más memorables de la isla. Cada club aporta su identidad: la magia al aire libre de Ushuaïa Ibiza, el cruce entre arte, música y cultura que define a Hï Ibiza, y el debut de [UNVRS], que ha revolucionado el clubbing con su visión futurista y su escala internacional.

La música empezará a sonar este sábado 11 de octubre en Ushuaïa Ibiza. El club de Platja d’en Bossa acoge el último baile bajo el cielo de la isla con un cierre de día y noche en su icónico escenario al aire libre. Eric Prydz lidera el cartel, acompañado por el techno cinematográfico de Paul Kalkbrenner (live) y un back-to-back de alto voltaje entre Adam Beyer y Chris Avantgarde. También estarán presentes Korolova, Franky Wah, el trío danés Tripolism, J Ribbon y Yulia Niko. Una alineación que combina nombres consolidados con propuestas emergentes, en un entorno concebido para quedarse en la retina y en las playlists de todo el mundo.

Vista aérea de Ushuaïa Ibiza. / TNL

Al acabar en Ushuaïa, esa misma noche, la acción cruza la calle y se traslada a Hï Ibiza continúa la celebración con una programación pensada sala a sala. En el Theatre, Jamie Jones y Joseph Capriati firman un B2B que quedará para la historia, arropados por Damian Lazarus, los grooves hipnóticos de Adam Ten & Mita Gami, el minimal house de Rossi., la frescura de TSHA y la energía afro de KILIMANJARO. En la sala Club, Indira Paganotto baja el telón de su residencia con un showcase de psytechno junto a Patrick Mason, Lilly Palmer, Eli Brown y Natalia Roth. Mientras tanto, el Wild Corner despliega su fiesta paralela con Melon Bomb, Ewan McVicar, Hank y DJ Mag Allstars, un espacio donde lo inesperado vuelve a ser la norma.

La pista de baile de Hï Ibiza. / TNL

Un cierre de otro mundo

El domingo 12 de octubre, la fiesta continúa [UNVRS], donde se clausurará definitivamente el fin de semana y el verano. El club llevará al límite su tecnología de nueva generación para un espectáculo de luz y sonido sin precedentes. ANOTR regresa con su fusión en constante combustión y Anyma ofrecerá un dj set especial como broche final. También debutan en el club dos figuras clave de la escena global: Black Coffee y Peggy Gou. Les acompañarán Rampa, Salomé Le Chat y Vintage Culture, aportando variedad estilística y visión internacional.

El espíritu de Ibiza se condensa en este último fin de semana de temporada: música sin fronteras, innovación tecnológica y una comunidad global unida en la pista. Tres escenarios, un mismo clímax y la certeza de que algunos finales suenan, y se sienten, como un nuevo comienzo.