El Teatro Pereyra despide el verano y levanta el telón de su temporada de invierno

Con un último brindis bajo las luces del verano, Teatro Pereyra Ibiza cierra una temporada de dinner shows que ha llenado de música, risas y sabor las noches de la isla. Pero el telón no baja del todo, lo hace solo para volver a subir con más fuerza e inaugurar una nueva temporada de invierno repleta de propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento para residentes y visitantes que quieren seguir disfrutando de la magia de la isla durante todo el año.

La programación de invierno llega cargada de novedades. Entre las citas más esperadas destaca el regreso del monólogo de El Casta, que se presentará el 2 de noviembre, tras haber colgado el cartel de completo en todas sus funciones el pasado año. A ello se suman nuevos conciertos, obras de teatro, desayunos y brunchs, fiestas temáticas, eventos privados y el esperado regreso de los Tardeos Pereyra, la auténtica estrella de los sábados que vuelve a encender la pista con su inconfundible mezcla de música y buen ambiente. Una de las grandes incorporaciones de esta temporada es el ‘Vacilón’ de los viernes, una noche latina que arranca con salsa y bachata y continúa con una sesión de pachanga a cargo del dj Sergio Vicedo, ofreciendo una nueva forma de comenzar el fin de semana con ritmo y alegría.

Teatro Pareyra acoge desde monólogos y teatro hasta zarzuela. / Teatro Pereyra

El telón también se levanta para un evento histórico: la zarzuela vuelve a resonar en el Teatro Pereyra, después de muchas décadas de ausencia de este género musical. El próximo 28 de noviembre se estrenará ‘La tabernera del puerto’, de la mano de la compañía Zarzuela21 bajo la dirección de Juan F. Ballesteros. Será mucho más que una función, será una auténtica celebración de la cultura y la historia del teatro en la isla.

También vuelve el cine. A lo largo del invierno se programarán sesiones de cine muy especiales y originales, pensadas para disfrutar del séptimo arte de una manera diferente, con la esencia inconfundible del Teatro Pereyra.

Teatro Pereyra también ofrece desayunos y 'brunchs'. / Teatro Pereyra

Fin año en Teatro Pereyra

Además, el 31 de diciembre el Teatro Pereyra celebrará una cena de Año Nuevo muy especial, en la que gastronomía y espectáculo se unen para despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en una velada llena de encanto y emoción.

Con esta programación, Teatro Pereyra Ibiza reafirma su compromiso de ser el corazón cultural de Ibiza. Descubre todas las novedades y la programación completa en teatropereyraibiza.com. Un último brindis de verano y un primer recuerdo de invierno. En Teatro Pereyra Ibiza, la magia nunca se apaga.