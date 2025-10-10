Estos son los dj del 'closing' de Pacha Ibiza

Pacha Ibiza pone punto final a la temporada 2025 con dos noches consecutivas de música electrónica los días 11 y 12 de octubre. El sábado, los protagonistas serán el trío australiano Rüfüs Du Sol, que ofrecerá un dj set exclusivo, mientras que el domingo la noches estará encabezada por Roger Sánchez y Paco Osuna.

Rüfüs Du Sol, conocidos por su mezcla de house, indie y electrónica ambiental, presentan una sesión en formato dj, diferente a sus habituales directos en vivo. La banda ha ganado reconocimiento internacional con álbumes como ‘Solace’ y ‘Surrender’, y en esta ocasión mostrará una versión distinta de su propuesta sonora.

El domingo, Roger Sánchez será el encargado de liderar la segunda noche del cierre. Referente del house desde los años 90 y ganador de un Grammy, el neoyorquino ofrecerá un set extendido en el que recorrerá distintos matices del género. Junto a él estará Paco Osuna, figura destacada del techno y habitual en la escena de clubes internacionales.

Con estas dos citas, Pacha Ibiza concluye una temporada en la que ha combinado residencias ya consolidadas con nuevas incorporaciones. La programación de 2025 ha incluido una amplia variedad de estilos dentro de la electrónica que ha contribuido a reforzar el papel del club como uno de los espacios más activos de la isla.

Pacha Ibiza mantiene su apuesta por una experiencia completa con un sistema de sonido de alta calidad, una cuidad producción visual y la icónica imagen de las cerezas que lo caracteriza y lo hace reconocible en prácticamente cualquier rincón del mundo.

Las entradas para los dos últimos eventos de la temporada están ya disponibles en la página web oficial de Pacha Ibiza.