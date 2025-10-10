Así será el 'closing' de Circoloco en DC-10 Ibiza

La emblemática fiesta Circoloco pondrá fin a una temporada más en DC-10 Ibiza con su tradicional closing party, que se celebrará el próximo lunes 13 de octubre. La cita arrancará a las 18 horas y se alargará hasta las seis de la mañana del día siguiente, ofreciendo doce horas ininterrumpidas de la mejor música electrónica.

Desde hace más de 25 años, Circoloco es uno de los eventos más destacados del calendario estival en la isla. Nació en 1999 como una propuesta alternativa que rompió con los esquemas tradicionales del ocio ibicenco. Con el tiempo se ha consolidado como una marca de culto para los amantes del house, el techno y los sonidos underground. Su sede, el club DC-10, ubicado en la carretera de ses Salines, muy cerca del aeropuerto, ha sido el epicentro de esta fiesta desde sus inicios.

El cartel del cierre de este año reúne a una selección de artistas de primer nivel. Destacan nombres como Anyma, Seth Troxler, Luciano, DJ Koze, Ben UFO, Tania Vulcano, Dixon, &ME, Chris Stussy, Apollonia, Mano Le Tough y muchos más. En total, más de una veintena de dj de todo el mundo actuarán en las diferentes salas del club para garantizar una última noche intensa y llena de energía.

Esta fiesta es una de las más esperadas por residentes y visitantes de todo el mundo que rinden culto a la música electrónica más underground. La combinación de un club como DC1-10, artistas de renombre internacional y una producción cuidada al detalle hacen del closing de Circoloco una cita marcada en rojo.

Con este evento, Circoloco despide otro verano para el recuerdo y reafirma su posición como uno de los pilares fundamentales de la cultura electrónica global.