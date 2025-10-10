‘Pool parties’, sesiones de dj y música en vivo para despedir el verano en O Beach Ibiza

O Beach Ibiza pone el broche de oro a su temporada 2025 con un fin de semana de tres días repleto de música, espectáculos y la mejor energía de la isla. Del viernes 10 al domingo 12 de octubre, el icónico beach club de Sant Antoni celebrará su cierre con tres eventos temáticos que no dejarán a nadie indiferente.

Este viernes, la emblemática ‘Pool Party’ en colaboración con SHEIN marcará el inicio del fin de semana. Con un despliegue visual y musical ya característico de esta cita, los dj residentes DJ Cameo, Jamie Love, Lucy Jane, Parris Taylor y Sam Dungate animarán la jornada, junto con la actuación en directo de Albert Bace a la batería. Esta fiesta, conocida por sus espectáculos inmersivos y ambientaciones creativas, ofrecerá una última edición por todo lo alto.

El sábado 11 será el turno del ‘KISS Dance Live Closing Party’, con la participación de MAJESTIC, KODY y Sam Sax, este último ganador de ‘Kiss Chosen One 2024’. Todos ellos estarán acompañados, además, por los dj residentes. Esta colaboración con KISS FM UK traerá a Ibiza los sonidos más potentes del dance británico en un ambiente de pura celebración.

El domingo 12 se celebrará la gran ‘Grand Closing Party’, también junto a SHEIN. Será una edición especial que reunirá lo mejor de las fiestas de la temporada, con actuaciones en vivo, momentos interactivos y un repertorio musical diseñado para cerrar el verano por todo lo alto. Además de los dj residentes, se presentará el espectáculo M3 Live Musicians y Albert Bace repetirá en directo a la batería.

O Beach Ibiza se despide con una invitación clara: bailar hasta el final y celebrar un verano inolvidable.