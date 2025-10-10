'Forever Alex': Ibiza se une para celebrar la vida de Alex Kentucky

La música, los abrazos y la emoción compartida marcaron la jornada del pasad jueves 9 de octubre en Nassau Beach Club, donde se celebró 'Forever Alex', un evento muy especial dedicado a honrar la memoria del dj ibicenco Alex Kentucky. A pesar del mal tiempo, decenas de personas se acercaron al club para rendir homenaje a quien fue mucho más que un referente musical en la isla.

La elección del jueves no fue casual: era el día habitual de Alex en la cabina del Nassau, y su energía aún resuena entre los muros del club. En esta ocasión, una docena de dj, muchos de ellos amigos íntimos, se turnaron en los platos para ofrecer una noche de música y recuerdo. Sonaron los sets de Rayco Santos, Anna Tur, Andres Lab, Hosse, Grabo Bakos, Rocky, Miguel Garji, Tom Pool, Carmen Insua, Adday Chinea, Xavi Emparan, Mariano Somoza y otros artistas vinculados emocionalmente a Alex.

Numerosos dj se dieron cita para honrar a Alex Kentucky. / Nassau Beach Club

El evento comenzó a las 17 horas y se convirtió en una celebración de la vida. La nostalgia se mezcló con los beats, las lágrimas con los bailes, en una atmósfera cargada de cariño. “La noche fue mágica”, expresaron desde la organización. “El público vino a pesar del tiempo, porque el amor por Alex está por encima de cualquier previsión meteorológica”.

Uno de los momentos más intensos fue el brindis protagonizado por Cristóbal Toledo, director general del Grupo Nassau y amigo cercano del dj, quien pidió levantar las copas, no guardar silencio. “Alex está aquí. Forever Alex”, dijo con voz firme.

Más allá del homenaje, el evento tuvo un objetivo solidario: el 100% de lo recaudado fue donado a APAAC (Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer) que se sumó al legado de Alex.

Con el mar de fondo, un line-up que condensó lo mejor de la escena local y el recuerdo de un artista irrepetible, 'Forever Alex' fue mucho más que un tributo, fue una declaración de amor colectivo.