¿Buscas un 'closing' al más puro estilo Ibiza? No te puedes perder el de Amnesia
El icónico club se prepara para poner punto final a la temporada este fin de semana
El Closing Festival de Amnesia Ibiza marca cada año el final de la temporada de verano. El evento se divide en dos jornadas que reúnen a miles de personas con el objetivo común de despedir el verano bailando en uno de los templos históricos de la música electrónica. El club reafirma su compromiso con la pista de baile como centro de la experiencia y deja a un lado artificios y tendencias superficiales.
Este viernes 10 de octubre, el protagonismo recae en la Terraza, donde Ben Hemsley cierra su residencia debut tras una temporada que lo ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles del circuito. Le acompañarán Faster Horses y Kyle Starkey en un back-to-back. También estarán Jan y Angel Lee. La Main Room, por su parte, acoge los sets de 999999999, Katnada, Lee Ann Roberts y SNTS.
El sábado 11 de octubre, el club se prepara para un maratón sonoro sin interrupciones. La Terraza se convertirá en escenario de múltiples combinaciones de alto nivel: Honey Dijon junto a Marco Faraone, Luciano con Josh Baker y Sidney Charles con Gaskin. A ellos se sumará East End Dubs, que culminará su residencia Eastenderz, junto a Max Dean, CAAL y Mar-T.
Mientras tanto, la Main Room se entregará por completo al techno con una alineación imponente: Nina Kraviz, Amelie Lens, Deborah De Luca, Fatima Hajji, Estella Boersma, Onyvaa, Andres Campo y Luca Donzelli.
El Closing Festival de Amnesia representa casi cincuenta años de fidelidad a la esencia clubbing más pura. En un entorno donde la imagen suele eclipsar el contenido, el club reivindica su esencia y devuelve todo el protagonismo a la pista de baile.
Las entradas están ya disponibles en la web oficial de Amnesia Ibiza.
