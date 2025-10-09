Mondrian Ibiza abre las puertas al lujo sostenible con 'Journeys Ibiza Edition 2025'
El hotel Mondrian Ibiza, situado en Cala Llonga, ha sido el escenario de apertura del encuentro internacional 'Journeys Ibiza Edition 2025', que reúne a más de 40 compradores procedentes de mercados emergentes a nivel global.
Durante la inauguración, se destacó el compromiso de las empresas locales con la exclusividad, la sostenibilidad y la excelencia, tres pilares que definen el nuevo modelo turístico de la isla. Con esta iniciativa, Ibiza refuerza su posicionamiento como un destino de experiencias auténticas y personalizadas, que van más allá del alojamiento tradicional y buscan conectar con el entorno natural y cultural.
Un encuentro internacional para impulsar el turismo experiencial
El programa de 'Journeys 2025', que se celebra del 7 al 10 de octubre, incluye reuniones individuales en las recién inauguradas salas de los hoteles de Cala Llonga, así como visitas a establecimientos emblemáticos como Hotel Riomar y Club Cala San Miguel. Además, los asistentes participan en experiencias culturales y gastronómicas como una cena en el histórico Teatro Pereyra y una noche temática en Destino Five Ibiza.
Durante la jornada del pasado miércoles, el Club Cala San Miguel acogió una exposición de moda Adlib, una muestra representativa del estilo tradicional ibicenco que combina artesanía, identidad y elegancia mediterránea. La pasarela se enmarcó en el cóctel y cena ofrecidos en la terraza El Paseo, con el objetivo de acercar a los participantes internacionales a la esencia cultural de la isla.
Ibiza, epicentro del lujo sostenible
Los asistentes se alojan en el 7 Pines Resort Ibiza, sede principal del evento, que también acoge los desayunos, los encuentros informales y los traslados entre actividades.
Journeys Global Group, organizador del encuentro junto con Ibiza Luxury Destination, es una plataforma internacional que conecta a proveedores de experiencias de alto nivel con compradores globales, generando relaciones de confianza y oportunidades de negocio.
La inauguración en Cala Llonga marca el inicio de varios días de intercambio entre profesionales del sector turístico, en los que Ibiza se reafirma como un destino comprometido con la autenticidad, la sostenibilidad y el lujo experiencial.
