Chinois Ibiza reabre con fuerza y anuncia cuatro fechas marcadas en rojo

Chinois Ibiza ha reabierto sus puertas tras semanas de trabajos de recuperación a raíz del reciente temporal. Y, lo ha hecho con fuerza, con una programación de primer nivel que se extiende hasta noviembre y que consolida a Chinois como el último gran bastión del ocio nocturno en Ibiza.

La esperada reapertura arrancó con la vuelta de la residencia TRIP, que anoche colgó el cartel de 'sold out' con las actuaciones de Rossi., Enzo Siragusa y un b2b entre César Vinzent e Isbel. La temporada otoñal se presenta repleta de música, energía y grandes artistas.

Cuatro citas clave en octubre

17 de octubre - Chinois presenta: Maceo Plex & Raxon

El artista cubanoamericano Maceo Plex, afincado en Barcelona, regresa a Chinois tras su aclamada actuación este verano. Con una inconfundible mezcla de techno, deep house, tech house y elementos de electrónica experimental, Maceo Plex estará acompañado por Raxon, productor egipcio también residente en Barcelona, que vuelve al club con su característico sonido melódico y minimalista.

18 de octubre - BOHO Goes Beyond

El concepto BOHO toma el control del club con una atmósfera bohemia, elegante y profundamente conectada con la isla. En cabina estarán Camilo Franco, Filipa Lazary, Nadja y Neliah Kandisha.

24 de octubre - Chinois presenta: Paco Osuna, Manu Gonzalez, Sara de Araújo

El barcelonés Paco Osuna regresa tras una última actuación que agotó entradas. Fundador de Mindshake y del icónico Club4, Osuna estará acompañado por el ibicenco Manu Gonzalez y la portuguesa Sara de Araújo, en una velada marcada por sonidos hipnóticos y contundentes.

31 de octubre - Halloween – Disco Inferno 666

Chinois celebrará Halloween con una edición especial de Disco Inferno 666. La pista de baile se convertirá en una llama infernal con los sets de Melon Bomb (colectivo formado por Ben Santiago, Paul Reynolds, Scott Gray y Corbi), Andrea Lane y Ainsley May.

TRIP continúa en octubre y noviembre

La residencia TRIP seguirá ofreciendo noches inolvidables los días 8, 15 y 25 de octubre, y el 1 de noviembre, con actuaciones de Ricardo Villalobos, Craig Richards, Sonja Moonear, Arapu, Priku, Rossi., Enzo Siragusa y más.

Chinois invita a residentes y visitantes a posponer la llegada del invierno y seguir disfrutando de la mejor música electrónica en un espacio íntimo, inclusivo y auténticamente ibicenco, en pleno corazón de Marina Botafoch.