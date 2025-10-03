Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chinois Ibiza trabaja sin descanso para reabrir tras las inundaciones

El club espera poder volver a la normalidad este sábado

El público disfruta en Chinois Ibiza durante una fiesta este verano. | MARIO PINTA

El público disfruta en Chinois Ibiza durante una fiesta este verano. | MARIO PINTA

Redacción Digital

Ibiza

La discoteca Chinois Ibiza se prepara para reabrir sus puertas este sábado después de una semana de cierre forzoso por las fuertes tormentas que azotaron la isla.

Las intensas lluvias provocaron graves inundaciones en el sótano del local, lo que obligó a suspender temporalmente la actividad por razones de seguridad tanto para el personal como para los asistentes. Desde entonces, el equipo del club ha trabajado a contrarreloj en las labores de reparación y adecuación de las instalaciones, con el objetivo de garantizar una reapertura segura.

La dirección del club ha manifestado su compromiso con el público ibicenco y los visitantes, y espera retomar la programación habitual este fin de semana. De hecho, algunas fiestas ya programadas se prolongarán incluso hasta el mes de noviembre, como parte de una temporada que se resiste a terminar.

En cuanto al evento 'Appetite', cuya clausura estaba prevista para esta semana, se anunciará una nueva fecha próximamente.

Noticias relacionadas y más

Para más detalles y actualizaciones de última hora, Chinois Ibiza invita a seguir su perfil oficial en Instagram @chinoisibiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents