Chinois Ibiza trabaja sin descanso para reabrir tras las inundaciones
El club espera poder volver a la normalidad este sábado
La discoteca Chinois Ibiza se prepara para reabrir sus puertas este sábado después de una semana de cierre forzoso por las fuertes tormentas que azotaron la isla.
Las intensas lluvias provocaron graves inundaciones en el sótano del local, lo que obligó a suspender temporalmente la actividad por razones de seguridad tanto para el personal como para los asistentes. Desde entonces, el equipo del club ha trabajado a contrarreloj en las labores de reparación y adecuación de las instalaciones, con el objetivo de garantizar una reapertura segura.
La dirección del club ha manifestado su compromiso con el público ibicenco y los visitantes, y espera retomar la programación habitual este fin de semana. De hecho, algunas fiestas ya programadas se prolongarán incluso hasta el mes de noviembre, como parte de una temporada que se resiste a terminar.
En cuanto al evento 'Appetite', cuya clausura estaba prevista para esta semana, se anunciará una nueva fecha próximamente.
Para más detalles y actualizaciones de última hora, Chinois Ibiza invita a seguir su perfil oficial en Instagram @chinoisibiza.
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Pepe Navarro muestra los destrozos en su casa tras las lluvias torrenciales en Ibiza
- Tormenta catastrófica en Ibiza: Comerciantes se quejan de que “la alerta llegó tarde”
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- La carretera del aeropuerto de Ibiza sigue cerrada
- La dana de Ibiza se cuela en las discotecas: goteras, inundaciones, salas cerradas y parones de música
- Así están la carreteras de Ibiza: atascos y un coche sumergido en el túnel del aeropuerto
- El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias