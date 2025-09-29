Nace un nuevo modelo de ocio en Ibiza: sin alcohol y con mucho ritmo

El próximo sábado 4 de octubre, el Hotel Ryans Ibiza acoge la primera edición de The Good Coffee Party by Arkano, un evento que promete revolucionar la forma de entender la fiesta en la isla. Música, energía positiva y conexión real, pero sin una gota de alcohol.

La iniciativa lleva el sello de Arkano, referente de la cultura urbana en España, que tras hacer pública su decisión de dejar el alcohol, da un paso más en su proceso de transformación personal apostando por una propuesta de ocio alternativa, consciente y radicalmente honesta.

“Con esta iniciativa quiero demostrar que podemos celebrar la vida sin necesidad de alcohol. Que hay otra manera de disfrutar, más auténtica y saludable”, declara el artista.

La fiesta comienza a las 16 horas y se presenta como una experiencia diurna, fresca y creativa: vinilos seleccionados por el dj local SonoTone, sesiones de freestyle, interacción directa con el público y un ambiente pensado para quienes buscan nuevas formas de conectar y disfrutar, más allá de los modelos tradicionales de fiesta.

Arkano ejercerá de maestro de ceremonias, presentando un show exclusivo de freestyle en un formato cercano y participativo, donde el foco está puesto en el talento, la palabra y la autenticidad.

Con esta primera edición, The Good Coffee Party se posiciona como un concepto innovador en la escena ibicenca. El Hotel Ryans Ibiza, primer aliado de este formato, respalda la apuesta por una diversión más consciente, sin renunciar al ritmo ni a la intensidad. El objetivo es crecer y consolidarse como referente del ocio alternativo en una isla mundialmente conocida por su oferta nocturna.