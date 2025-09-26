Estas son las propuestas de Hï Ibiza para acabar septiembre

Este viernes, Metamorfosi regresa a Hï Ibiza con la penúltima cita de su primera temporada. Joseph Capriati tomará el control del Theatre con un extended set que condensa la esencia del proyecto: fuerza, groove y conexión con la pista en un viaje sin tiempo. La noche comenzará con Cristina Lazic y Toman, y continuará en paralelo en la sala Club con CHRS, Abstract Division, Indira Paganotto y Valentino.

El próximo lunes 29 de septiembre será el gran cierre de Our House. Tras 16 semanas, Meduza y James Hype culminan una residencia histórica en el Theatre, junto a Tita Lau y Genesi. En la sala Club, Hannah Laing pondrá broche a su primera residencia, acompañada por HorsegiirL, Matty Ralph y Jezza & Jod.