Contenido patrocinado - Ushuaïa Ibiza
ANTS Metalworks vuelve a encender la fundición de Ushuaïa Ibiza
Este sábado, la fábrica se pone en marcha con el talento local de Raúl Rodríguez
Ibiza
Cada sábado, ANTS Metalworks convierte Ushuaïa Ibiza en una colosal fundición industrial donde el house y el techno se forjan como acero incandescente. Esta semana, la maquinaria de The Colony se reactiva con un cartel de primer nivel.
La jornada arrancará con el talento local de Raúl Rodríguez, seguido por Cameron Jack, que marcará el compás inicial de la fábrica. Eli & Fur continuarán con su juego entre melancolía y euforia, y preparará el terreno para AMÉMÉ, cuyo enfoque tribal conecta lo ancestral con lo contemporáneo.
Cuando el sol se ponga sobre Platja d’en Bossa, Korolova desplegará un set melódico y envolvente antes de que Kölsch tome el control con himnos de nostalgia y épica para firmar el clímax de la noche.
