Así será el concierto gratuito al atardecer de Mondrian Ibiza
El evento es este sábado 27 de septiembre a partir de las 18.30 horas
Mondrian Ibiza pondrá el broche final a la temporada este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, con un concierto acústico gratuito al aire libre. La cita, abierta a residentes, locales y visitantes, es una muestra de agradecimiento a la comunidad de Cala Llonga tras un verano cargado de energía y música.
El evento contará con la cantautora suiza Lea Lu y el guitarrista flamenco Juan Medina, quienes regresan al hotel tras el éxito cosechado en julio. En esta ocasión, actuarán en formato cuarteto, acompañados por Toni Cuenca al contrabajo y Ángel Ramos al cajón, dos músicos de reconocida trayectoria en la escena balear.
El concierto se celebrará frente al mar, con las vistas de Cala Llonga y la luz del atardecer como escenario natural. El repertorio incluirá temas de los discos más recientes de Lea Lu ('I Call You' y 'Phoenix'), composiciones propias en colaboración con Juan Medina y versiones acústicas de estándares de jazz.
La propuesta fusiona la voz íntima y profunda de Lea Lu con la guitarra de Juan Medina, marcada por influencias flamencas y del jazz. Los arreglos minimalistas se verán enriquecidos por el contrabajo y el cajón para crear una atmósfera cálida y envolvente.
El acceso será libre y gratuito, con el objetivo de compartir música y agradecer a la comunidad que da vida a Cala Llonga.
Para más información y reservas: 871 901 151.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- Fallece en Ibiza Maria Marí, el alma de los fogones de Can Rafal
- El TSJB da la razón a Sant Joan y le ahorra una indemnización millonaria
- Un millón de euros para reformar un punto negro de las carreteras de Ibiza con tres víctimas mortales este verano
- La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza