Así será el concierto gratuito al atardecer de Mondrian Ibiza

Mondrian Ibiza pondrá el broche final a la temporada este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, con un concierto acústico gratuito al aire libre. La cita, abierta a residentes, locales y visitantes, es una muestra de agradecimiento a la comunidad de Cala Llonga tras un verano cargado de energía y música.

El evento contará con la cantautora suiza Lea Lu y el guitarrista flamenco Juan Medina, quienes regresan al hotel tras el éxito cosechado en julio. En esta ocasión, actuarán en formato cuarteto, acompañados por Toni Cuenca al contrabajo y Ángel Ramos al cajón, dos músicos de reconocida trayectoria en la escena balear.

Cartel promocional del evento. / Mondrian Ibiza

El concierto se celebrará frente al mar, con las vistas de Cala Llonga y la luz del atardecer como escenario natural. El repertorio incluirá temas de los discos más recientes de Lea Lu ('I Call You' y 'Phoenix'), composiciones propias en colaboración con Juan Medina y versiones acústicas de estándares de jazz.

La propuesta fusiona la voz íntima y profunda de Lea Lu con la guitarra de Juan Medina, marcada por influencias flamencas y del jazz. Los arreglos minimalistas se verán enriquecidos por el contrabajo y el cajón para crear una atmósfera cálida y envolvente.

El acceso será libre y gratuito, con el objetivo de compartir música y agradecer a la comunidad que da vida a Cala Llonga.

Para más información y reservas: 871 901 151.