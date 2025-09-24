Esto es todo lo que pasará en Chinois Ibiza en la recta final del verano

Chinois Ibiza echa el cierre a su temporada más ambiciosa con cuatro fiestas que dejarán huella. Del 28 de septiembre al 10 de octubre, el club situado en el puerto de Ibiza reúne a algunos de los dj más influyentes del panorama internacional para poner el broche de oro al verano 2025.

Las residencias insignia (The Masquerade, SAGA, KAOZ Theory y Mahmut Orhan) se despiden por todo lo alto y reafirman a Chinois como uno de los referentes del clubbing en la isla. En su cuarta temporada, el club ha apostado por una programación diversa, una atmósfera íntima y una identidad claramente centrada en la pista de baile.

28 de septiembre: SAGA cierra con Bedouin y Joseph Capriati

La primera de las cuatro citas es la closing party de SAGA, la residencia que desde 2017 marca el paso en los domingos ibicencos. El dúo Bedouin, formado por Tamer Malki y Rami Abousabe, desplegará su particular propuesta sonora, cargada de influencias nómadas y matices introspectivos. Les acompañará Joseph Capriati, peso pesado de la electrónica global y figura habitual en los grandes escenarios de la isla. Awen, con su poderosa voz y su enfoque espiritual del Afro House, completa el cartel.

4 de octubre: el misterio de The Masquerade con Claptone y Basement Jaxx

El sábado 4 de octubre será el turno de The Masquerade, la fiesta enmascarada de Claptone, donde el house sensual se mezcla con la teatralidad. Para su cierre, el alemán contará con la presencia de los míticos Basement Jaxx, que traerán su característico cóctel de géneros: house, jazz latino, UKG y R&B. También se suma Arielle Free, una de las voces más potentes de BBC Radio 1, y los DJs ibicencos Jason Bye y Andy Baxter, con un set b2b cargado de groove.

9 de octubre: Kerri Chandler y el alma del deep house

El jueves 9, el pionero del deep house Kerri Chandler se despide con su residencia KAOZ Theory. El estadounidense estará acompañado por Hot Since 82, el británico que ha definido una era con su sello Knee Deep In Sound. También estarán Luke Dean y L.P. Rhythm en un b2b que homenajea el house noventero, y DJ Vivona, desde Sicilia, con una selección que viaja del soul al Afro House más actual.

10 de octubre: Mahmut Orhan clausura su primera temporada en Chinois

El cierre absoluto llega el viernes 10 con Mahmut Orhan, el multiinstrumentista turco que ha brillado en su primera temporada como residente en Ibiza. Su propuesta, que combina deep house, nu disco e indie dance con sonoridades del mundo, se verá reforzada por un invitado especial aún no anunciado. El cartel lo completan el trío turco Avangart Tabldot, el francés MAGA y la versátil DJ Skinny, en una noche que celebra el eclecticismo global.