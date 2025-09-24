De Nueva York a Ibiza: el pianista prodigio Ahmed Alom aterriza en el Teatro Pereyra

El Teatro Pereyra acoge este otoño el concierto 'Minimal and Improvisation', del pianista, compositor y director de orquesta Ahmed Alom. La cita será el domingo 5 de octubre a las 12 horas, un formato matinal poco convencional que busca renovar la oferta cultural de la isla.

Nacido en La Habana y con formación en Estados Unidos, Ahmed Alom es un músico difícil de encasillar. Se mueve entre la tradición clásica y las influencias populares, componiendo obras que han sido interpretadas por figuras como Yuja Wang y la New York Philharmonic. Actualmente, también ejerce como director artístico del Washington Square Music Festival, donde promueve una programación inclusiva y abierta a nuevos lenguajes musicales.

Con solo 26 años, Alom ha sido descrito por Diario de Mallorca como “uno de los artistas más versátiles del hemisferio occidental”. Su carrera internacional lo ha llevado a actuar como solista junto a orquestas como la Baltimore Symphony Orchestra, la Indianapolis Symphony Orchestra y la Orquesta Filarmónica de México. Ahora aterriza en Ibiza con un programa que combina obras de Philip Glass, Teddy Abrams y Dan Tepfer, junto a composiciones propias.

La propuesta de 'Minimal and Improvisation' explora los límites entre el orden y la espontaneidad. El concierto se presenta como una experiencia inmersiva, donde el minimalismo y la improvisación conviven para ofrecer al público una escucha diferente, profunda y sensorial.

El evento cuenta con la colaboración de la productora Eivissa Escènica y se celebrará en el Teatro Pereyra, un espacio íntimo ideal para este tipo de formatos. La sala, recientemente revitalizada como punto de encuentro cultural, propone así una experiencia cercana, sin artificios, donde lo musical toma el protagonismo absoluto.

Entradas y más información

Las entradas ya están a la venta por 22 euro* en la plataforma Premium Guest.