Así será la gran fiesta de clausura en Destino Five Ibiza con Solomun como protagonista

Destino Five Ibiza pondrá el broche de oro al verano con una de las citas más esperadas. El icono de la música house Solomun será el encargado de clausurar la temporada este jueves 25 de septiembre en el escenario al aire libre del resort de Cap Martinet. El evento se enmarca dentro de la última fiesta de Pacha ICONS tras un verano marcado por grandes nombres y por la consolidación de la nueva etapa del complejo como hotel cinco estrellas.

Solomun regresa a un entorno en el que ha protagonizado momentos inolvidables y promete desplegar su característico sonido en una de las noches más comentadas del año. Su vínculo con Ibiza, forjado durante más de una década, refuerza el carácter legendario de esta clausura.

Una temporada de éxito

El verano de 2025 ha sido clave para Destino Five Ibiza, que reabrió en junio tras una profunda reforma invernal. La transformación le ha otorgado oficialmente la categoría de cinco estrellas y ha consolidado su posición como referente del lujo en la isla. Con 159 habitaciones y suites rediseñadas, entre ellas las exclusivas Cherry Vista Suites con terrazas y piscinas privadas, el complejo ha registrado altos niveles de ocupación y ha recibido el reconocimiento de huéspedes e instituciones internacionales.

La propuesta va mucho más allá del alojamiento. El resort cuenta con un gimnasio al aire libre, un fire pit bajo las estrellas, un escenario icónico y un firme compromiso con la sostenibilidad. Destino Five funciona con energía 100% verde y aspira a obtener la certificación LEED Oro.

La serie Pacha ICONS, celebrada cada jueves de junio a septiembre, ha sido uno de los ejes de la temporada. Su gran reclamo fue el regreso de la residencia Music On de Marco Carola, un ritual semanal que reunió a miles de amantes de la música electrónica bajo el cielo ibicenco.

El cartel incluyó a artistas de talla internacional y a talentos emergentes como BLOND\:ISH, Michael Bibi, Luciano, Paco Osuna, Vintage Culture y muchos otros que ofrecieron desde explosivas sesiones de madrugada hasta hipnóticos grooves al atardecer.

Gastronomía y estilo de vida

La renovación del resort también ha puesto el acento en la oferta gastronómica y en el ocio diurno. Elia, el nuevo restaurante griego de alta cocina, se ha convertido en un punto de encuentro para residentes y visitantes. Su menú está centrado en pescados frescos, carnes a la parrilla y una cuidada carta de vinos.

Por su parte, Playa Pacha ha sido uno de los espacios más animados de la temporada. Con su piscina en forma de cereza, cócteles exclusivos y música de espíritu balear, se ha consolidado como refugio para quienes buscan la esencia del verano ibicenco.