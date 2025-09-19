El adiós de Amnesia Ibiza: el club se despide con un viaje al país de las maravillas

Un misterioso conejo blanco marca el inicio del legendario ‘Closing Festival’ de Amnesia Ibiza. Dos días que invitan a un viaje al país de las maravillas. Un evento que define el cierre de la temporada y el punto de encuentro de miles de personas que acuden para despedir el verano.

Dos días de música, historia y esencia clubber

El viernes 10 y sábado 11 de octubre, Amnesia celebra una temporada definida por nuevas residencias, un sistema de sonido inmersivo y la voluntad de ofrecer lo que siempre ha sido su esencia: música y atmósfera por encima de todo.

Un ritual que transforma el tiempo

La closing party de Amnesia ha sido el punto culminante de casi cincuenta veranos. Un ritual colectivo que transforma la noche en día, el día en noche y, otra vez, en día. Una experiencia que invita tanto a perderse como a encontrarse, a crear recuerdos y, al mismo tiempo, olvidarlo todo.

East End Dubs participa en el ‘Closing Festival’ tras el éxito de su residencia Eastenderz de este verano. / Ray Spencer

Cada edición ha escrito páginas en la historia del clubbing mundial y, en 2025, la tradición continúa con un cartel que rinde homenaje a la música electrónica en todas sus vertientes.

El viernes se encenderá la chispa, con la expectación como protagonista. Ben Hemsley coronará el momento cumbre de su histórica residencia debut que lo ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena. A su lado, Faster Horses irá back-to-back con Kyle Starkey, ofrecerán una sesión cargada de sorpresas. Nuevas perspectivas llegarán de la mano de Jan, Angel Lee y un artista especial aún por anunciar que aportará frescura al programa.

La intensidad correrá a cargo de 999999999, Katnada, Lee Ann Roberts y SNTS, dispuestos a sumergir al público en una dimensión sonora hipnótica.

El ‘Closing Festival’ de Amnesia es un maratón, nunca un sprint. Así que, con la salida del sol, llega la siguiente invitación.

El sábado marcará un viaje sin pausas que durará hasta que la luz del día lo interrumpa. Se sucederán los back-to-backs diseñados para la resistencia: Honey Dijon junto a Marco Faraone, Luciano junto a Josh Baker, Sidney Charles con Gaskin.

El sistema de sonido y la iluminación ayudan a crear una atmósfera ideal para vivir el momento. / PHRANK

A ellos se sumará East End Dubs, que desplegará por última vez este verano toda la fuerza de su residencia Eastenderz.

El cartel se completa con Max Dean, CAAL y Mar-T.

Mientras tanto, la Main Room, se convertirá en un templo del techno más puro. Sobre su cabina pasarán nombres como Nina Kraviz, Amelie Lens, Deborah De Luca, Fatima Hajji, Estella Boersma, Onyvaa, Andres Campo y Luca Donzelli. Una alineación llena de intensidad, con ritmos que no dan tregua para perder la noción del tiempo.

Una declaración de intenciones: volver al origen

Más allá de los nombres y del despliegue artístico, el evento es una declaración de intenciones. La rebelión de Amnesia contra lo superficial.

Mientras la isla gira en torno a selfies y caos escenificado, el club se mantiene fiel a su identidad. Sin artificios ni distracciones. Solo sonido y la pista de baile como núcleo absoluto de la experiencia.

Amnesia como templo de la cultura nocturna

Amnesia celebra casi cincuenta años de devoción a la música y a la cultura nocturna, casi medio siglo recordando a todos que la pista de baile no es un telón de fondo, sino el centro mismo de la historia que cada noche se escribe entre sus paredes.

La invitación es clara: seguir al conejo, dejarse llevar y perderse en el tiempo. Perder el nombre. Perderse a uno mismo. La recompensa es simple: el regreso a la libertad, el regreso al instinto, el regreso a Amnesia.

