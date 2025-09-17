Así será la última fiesta en Lío Ibiza tras un verano 'Spectacularrr'
El club celebra el próximo 5 de octubre su Grand Closing con Nomis de Tiempo y Paco Núñez de Nasty Beats como protagonistas
Lío Ibiza se prepara para cerrar una temporada absolutamente inolvidable con su esperado Grand Closing, el domingo 5 de octubre. Será una noche para el recuerdo, protagonizada por Nomis de Tiempo, una de las grandes revelaciones del año, y Paco Nuñez de Nasty Beats, figura habitual en las cabinas de Lío Club.
Esta temporada, marcada por el concepto Spectacularrr, ha sido un derroche de sensualidad, provocación y creatividad escénica. Cada noche, el espectáculo ha estado acompañado por una propuesta gastronómica de alto nivel firmada por Andreu Genestra, chef con Estrella Michelin, que ha convertido la experiencia en Lío en un auténtico viaje sensorial.
Además, Lío Club ha reforzado su posición como uno de los destinos nocturnos más glamurosos de Ibiza, gracias a una programación que ha combinado grandes marcas internacionales con talento local.
Lío Ibiza vuelve por navidad
Pero la magia no acaba aquí. Lío ha confirmado que volverá a abrir sus puertas para celebrar, como ya es tradición, su icónica fiesta New Year’s Eve el próximo 31 de diciembre.
