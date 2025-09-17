¿Quieres ver a Solomun en Ibiza totalmente gratis?

Este miércoles 17 de septiembre, de 19 a 23 horas, el dj y productor Solomun ofrecerá un set gratuito en el puerto de Ibiza para celebrar la 10ª edición de 'Solomun at the Port', un evento ya consolidado en el calendario cultural de la isla.

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Eivissa, la Asociación de Vecinos del Puerto de Ibiza y el Port d’Eivissa, y con el apoyo de Pacha Ibiza y la Asociación de Comerciantes del Puerto, el evento mantiene su objetivo original: ofrecer una experiencia musical gratuita para todos los públicos, en un entorno abierto y céntrico.

La iniciativa nació en 2014 como una forma de Solomun de devolver algo a la comunidad local. Desde entonces, ha pasado de reunir a unas 5.000 personas a duplicar su asistencia, atrayendo tanto a residentes como a turistas de todas las edades.

El evento se caracteriza por su ambiente accesible, donde conviven aficionados a la música electrónica, familias y vecinos del puerto. La organización insiste en que se trata de una cita para todos los públicos y recuerda la importancia de respetar el entorno y seguir las indicaciones de seguridad durante el desarrollo del concierto.

Solomun, uno de los artistas más reconocidos de la escena internacional, mantiene así su vínculo con la isla y refuerza la dimensión cultural y comunitaria de un evento que ya forma parte de la identidad de Ibiza.