BiBo Park
Un paseo bajo las estrellas con Astro Magic Lights
El recinto está abierto los sábados de 10 a 16 horas
Ibiza
Este viernes por la noche, BiBo Park celebra la penúltima edición del verano con Astro Magic Lights, un evento que ofrece una experiencia única bajo las estrellas. Luces, música y un ambiente envolvente transform el parque en un espacio mágico para todos los públicos.
Además, el sábado el parque abre sus puertas de 10 a 16 horas para quienes quieran disfrutar de sus instalaciones a plena luz del día. Una oportunidad ideal para recorrer el espacio con calma, explorar sus rincones y compartir un plan diferente en familia o con amigos.
BiBo Park se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más originales del verano ibicenco, gracias a su combinación de creatividad, naturaleza y entretenimiento.
