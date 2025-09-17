Descubre la experiencia creativa nacida de la tierra que presenta Teranka Formentera

El próximo viernes 27 de septiembre, el hotel Teranka, en Formentera, presenta una nueva edición de su atractiivo programa cultural ‘Conversaciones desde la Biblioteca del Mar’, una iniciativa que apuesta por recuperar el valor de las experiencias presenciales, el diálogo y la creatividad en un entorno privilegiado.

En esta ocasión, la propuesta es un taller práctico de arte natural titulado ‘Tierra y Ocre’. La actividad está liderada por la artista residente Elizabeth Rose Langford, conocida por su enfoque en técnicas tradicionales y su trabajo con materiales orgánicos. La actividad se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas, en las instalaciones del hotel, en su reconocida y acogedora Biblioteca del Mar.

El taller invita a los participantes a explorar el paisaje balear desde otro punto de vista, no como espectadores, sino como parte activa del entorno. A través de un proceso sencillo y accesible para cualquier persona, se trabajará con ocre crudo recogido de la tierra, que se molerá, lavará y transformará en pigmento natural con herramientas tradicionales. También se utilizarán ingredientes como savia de albaricoque o miel de acacia para fijar el color, y se almacenará el pigmento en conchas marinas recogidas en un paseo cercano, que también forman parte del proceso creativo.

La sesión finaliza con un ejercicio de dibujo meditativo, diseñado para fomentar la atención plena, la observación y el ritmo pausado. No se trata de un taller para artistas profesionales, sino de una experiencia abierta a cualquier persona interesada en el arte, la naturaleza o la exploración personal a través de lo manual.

El precio del taller es de 90 euros por persona, con almuerzo. Para los huéspedes alojados en el hotel, la actividad es totalmente gratuita.

Con este tipo de propuestas, Teranka Formentera consolida su apuesta por una oferta cultural de calidad, que combina bienestar, arte y sostenibilidad.