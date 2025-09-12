Pure Ibiza Radio celebra su 8º aniversario por todo lo alto en Amnesia
El evento está previsto para el próximo 25 de septiembre y contará con una alineación de lujo
El próximo 25 de septiembre, Amnesia Ibiza acoge la celebración del 8º aniversario de Pure Ibiza Radio, la emisora que lleva casi una década canalizando el espíritu musical de Ibiza y Formentera hacia el mundo.
Desde sus inicios, Pure Ibiza Radio ha sido un punto de encuentro para dj consagrados y nuevos talentos, para oyentes locales y públicos internacionales, y sobre todo, para todos aquellos que viven la música electrónica como un lenguaje universal. Con un compromiso firme por mantener viva la esencia de la isla, la emisora ha logrado consolidarse como un altavoz de la cultura ibicenca y proyectar su energía única a nivel global.
Para este aniversario, han preparado una alineación de lujo que refleja su identidad, un puente entre el legado y el presente, entre lo clásico y lo emergente. La cabina de Amnesia acogerá sesiones exclusivas de artistas de primera línea como:
- Manda Moor B2B Sirus Hood
- Oxia
- Tania Vulcano
- Los Suruba
- Anna Tur
- JNJS
- Javi Muñoz
- Jose Rives B2B David Moreno
- Salva Martín B2B Davina Moss
- Theia B2B Toni Moreno
- Xavi Emparan B2B Guille Tricu
Y el talento emergente Blackwell, ganador del DJenerates Contest.
Una noche que quiere ser un homenaje a la comunidad electrónica, a la pasión por la música y a esa energía magnética que convierte a Pure Ibiza Radio en el corazón sonoro de la isla.
Las entradas ya están disponibles desde 30 euros.
