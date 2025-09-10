Todo lo que necesitas saber sobre la fiesta de reggaeton 'old school' en Ushuaïa Ibiza

Este martes 16 de septiembre, Ushuaïa Ibiza se convierte en el epicentro del reggaetón con el festival 'I Love Reggaetón', una cita que rinde homenaje a los himnos que marcaron una era. Por primera vez, el influyente evento español aterriza en la isla para reunir a una constelación de artistas que definieron el género desde sus inicios.

Con más de 15 artistas sobre el escenario, la propuesta trae una noche intensa cargada de nostalgia, ritmo y energía a Ibiza. Entre los artistas del cartel está Guaynaa, nombre artístico de Jean Carlos Santiago Pérez, uno de los exponentes más reconocidos del reggaetón contemporáneo. Le acompañan nombres tan icónicos como Beéle, Cali & El Dandee, Yandar & Yostin, Lucenzo, Dasoul, Lorna, Fuego y Jacob Forever, entre otros.

A estos artistas se sumarán las sesiones de los dj de Dame Más Gasolina, que pondrán a bailar al público entre show y show con clásicos del reggaetón y el electrolatino. La puesta en escena será tan espectacular como cabría esperar de Ushuaïa, con su habitual despliegue de luces, visuales y producción de alto nivel.

‘I Love Reggaetón Ibiza’ es un viaje en el tiempo para revivir los sonidos que pusieron a millones de personas a moverse en las pistas de baile durante los 2000 y la década siguiente. Un tributo al pasado reciente del reggaetón, en uno de los clubes más icónicos del mundo.