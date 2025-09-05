Ushuaïa Ibiza
Septiembre llega con una programación excepcional
El próximo martes, John Summit será cabeza de cartel de Ushuaïa Ibiza por primera vez
El mes de septiembre comienza con fuerza en Ushuaïa Ibiza. El sábado 6 de septiembre regresa ANTS Metalworks. Andrea Oliva liderará un cartel en el que también figuran Dunmore Brothers, HoneyLuv B2B TSHA, Kilimanjaro, Melé y Dark Horse & Grouse, ganadores de ANTS: NEXT GEN 2025.
El domingo 7 de septiembre, Armin van Buuren estrenará en Ibiza su formato Face2Face. El dj neerlandés protagonizará un mano a mano con Oliver Heldens. La velada contará también con Olympe y Avalan Rokston. Durante el mes de septiembre, Armin invitará a otros artistas antes de cerrar el día 28 con un set extendido de cuatro horas.
El martes 9 de septiembre con el esperado takeover de John Summit, en su primera aparición como cabeza de cartel en Ushuaïa Ibiza. El artista de Chicago estará acompañado por Patrick Topping y Delilah.
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Cae la taxista pirata más famosa de Ibiza
- Las mejores zonas de Ibiza para ver el eclipse de sol histórico
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- Un fallecido en un nuevo tiroteo en Valencia