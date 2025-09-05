Septiembre llega con una programación excepcional

El mes de septiembre comienza con fuerza en Ushuaïa Ibiza. El sábado 6 de septiembre regresa ANTS Metalworks. Andrea Oliva liderará un cartel en el que también figuran Dunmore Brothers, HoneyLuv B2B TSHA, Kilimanjaro, Melé y Dark Horse & Grouse, ganadores de ANTS: NEXT GEN 2025.

El domingo 7 de septiembre, Armin van Buuren estrenará en Ibiza su formato Face2Face. El dj neerlandés protagonizará un mano a mano con Oliver Heldens. La velada contará también con Olympe y Avalan Rokston. Durante el mes de septiembre, Armin invitará a otros artistas antes de cerrar el día 28 con un set extendido de cuatro horas.

El martes 9 de septiembre con el esperado takeover de John Summit, en su primera aparición como cabeza de cartel en Ushuaïa Ibiza. El artista de Chicago estará acompañado por Patrick Topping y Delilah.