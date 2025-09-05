Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Septiembre llega con una programación excepcional

El próximo martes, John Summit será cabeza de cartel de Ushuaïa Ibiza por primera vez

Armin Van Buuren en Ushuaïa Ibiza. | USHUAÏA IBIZA

Redacción Ibiza

Ibiza

El mes de septiembre comienza con fuerza en Ushuaïa Ibiza. El sábado 6 de septiembre regresa ANTS Metalworks. Andrea Oliva liderará un cartel en el que también figuran Dunmore Brothers, HoneyLuv B2B TSHA, Kilimanjaro, Melé y Dark Horse & Grouse, ganadores de ANTS: NEXT GEN 2025.

El domingo 7 de septiembre, Armin van Buuren estrenará en Ibiza su formato Face2Face. El dj neerlandés protagonizará un mano a mano con Oliver Heldens. La velada contará también con Olympe y Avalan Rokston. Durante el mes de septiembre, Armin invitará a otros artistas antes de cerrar el día 28 con un set extendido de cuatro horas.

El martes 9 de septiembre con el esperado takeover de John Summit, en su primera aparición como cabeza de cartel en Ushuaïa Ibiza. El artista de Chicago estará acompañado por Patrick Topping y Delilah.

