Punto y final a la temporada con un cartel lleno de grandes nombres

La primera temporada de [UNVRS] concluirá el domingo 12 de octubre con una fiesta que se anuncia como uno de los grandes acontecimientos del calendario musical de Ibiza.

El dúo neerlandés ANOTR regresará con su característica mezcla de estilos que desdibuja las fronteras entre géneros. También estará presente Anyma, que cerró en agosto una aclamada residencia semanal con QUANTUM y vuelve con un dj set especial para coronar la temporada.

La noche contará además con tres debuts destacados en el escenario. Black Coffee, referente mundial del afro house y figura imprescindible de la escena electrónica, traerá sus ritmos profundos y su inconfundible técnica. Peggy Gou, uno de los grandes nombres de la música electrónica actual, presentará un set de house y techno cargado de energía. Y Rampa, integrante del colectivo Keinemusik, aportará un sonido hipnótico y orgánico que refuerza el carácter excepcional de la cita. El line-up lo completan Salomé le Chat, que regresa al club tras participar en la fiesta de apertura, y Vintage Culture, cuyo estilo, marcado por sus raíces brasileñas, ha conquistado al público de todo el mundo.

Con esta programación, [UNVRS] busca cerrar su temporada debut con una celebración que refleje la magnitud de su estreno en la isla. Las entradas ya están disponibles, al igual que los combo tickets que permiten acceder a los tres cierres del fin de semana del 11 y 12 de octubre en Ushuaïa, Hï Ibiza y [UNVRS].