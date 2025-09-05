Joseph Capriati sigue con su proceso de METAMORFOSI
El dj y productor napolitano vuelve a ponerse este viernes al frente de la sala Theatre
Este viernes 5 de septiembre, Hï Ibiza acoge una nueva cita de METAMORFOSI, el concepto liderado por Joseph Capriati. El dj y productor napolitano compartirá el Theatre con Whomadewho, banda danesa de culto que presentará su hybrid set, mezcla de electrónica, indie y sensibilidad melódica. Completarán la sala principal Sidney Charles, con sus grooves contagiosos, y Butch, maestro en fusionar house y techno.
La sala Club acogerá otra de las propuestas más intensas de la velada. Indira Paganotto, una de las figuras más destacadas del momento, desplegará su característico psytechno, acompañada por dos nombres de peso: Dubfire y Cera Khin. Completan el cartel Gray Cosmo, EDD y Chesster.
El Wild Corner contará con Charlie Lapicone, Black Fancy y Endo, encargados de mantener la energía en la cabina más inesperada del club.
