Un viaje sonoro que cambiará tu manera de escuchar música llega al Teatro Pereyra
El evento está previsto para el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 19 horas
El próximo domingo 14 de septiembre, a las 19 horas, el Teatro Pereyra Ibiza acoge AWARË, una propuesta que va mucho más allá de un concierto. Se trata de una experiencia musical transformadora en la que cada melodía invita al público a conectar con sus emociones más profundas.
Un viaje sonoro en el corazón de Ibiza
El Teatro Pereyra, símbolo de la vida cultural de la isla, acogerá este encuentro donde la música se convierte en puente entre lo personal y lo universal. AWARË despliega un estilo auténtico, con sonidos que trascienden el tiempo y el espacio.
Su objetivo no es solo entretener, sino despertar recuerdos, emociones y sensaciones que permanecen ocultas en la memoria de quienes escuchan.
La velada se prolongará hasta la medianoche.
Teatro Pereyra, epicentro cultural de la isla
Con este evento, el Teatro Pereyra reafirma su papel como epicentro de experiencias culturales exclusivas. El histórico espacio vuelve a abrir sus puertas a una propuesta innovadora, consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan vivir la música de una manera diferente en la isla.
Las últimas entradas ya están disponibles en www.teatropereyraibiza.com. Dada la expectación generada, se recomienda adquirirlas cuanto antes para no perder la oportunidad de ser parte de esta cita única.
