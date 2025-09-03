La terraza de Aguas de Ibiza acoge un concierto benéfico contra el cáncer

La música clásica y la solidaridad se dan la mano este domingo 7 de septiembre en la terraza del Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel, que acoge 'A Timeless Night', un recital íntimo y exclusivo bajo la luz de las velas y la luna llena. Un evento cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

El concierto comenzará a las 22:00 horas en la terraza del hotel, reconocida por The Fork como la mejor de España, y reunirá a tres destacados músicos:

Ramses Puente, violín

Miguel Falomir, viola

Mónica Marí, violonchelo

El trío interpretará piezas de J.S. Bach, J. Haydn y F. Schubert, un repertorio cargado de emoción que busca rendir homenaje a algunos de los grandes nombres de la música clásica.

Una causa con futuro

La recaudación se destinará íntegramente a financiar el proyecto de investigación liderado por la científica Priscila Monteiro Kosaka, que trabaja en una técnica innovadora para la detección del cáncer en fases tempranas mediante un sencillo análisis de sangre.

La labor de la Asociación Elena Torres continúa siendo un referente en la lucha contra esta enfermedad, con un firme compromiso en la investigación.

Entradas ya disponibles

Las entradas para el concierto solidario tienen un precio que oscila entre 30 y 50 euro*, según la ubicación de los asientos. Se pueden adquirir contactando directamente con el hotel a través del correo electrónico eventos@ncalmahotels.com o llamando al teléfono +34 619 439 220.

Además del valor solidario, la cita ofrece la oportunidad de vivir una velada única en uno de los enclaves más privilegiados de Ibiza. Las espectaculares vistas a la bahía de Santa Eulària, unidas a la luz de las velas y el embrujo de la luna llena, crearán un ambiente inolvidable para los asistentes.