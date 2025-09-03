De Coachella a Ibiza: los dj que no te puedes perder en Chinois Ibiza

El final del verano en Ibiza llega con dos citas imprescindibles en Chinois Ibiza, el club que se ha consolidado como un referente internacional de la música electrónica. Reconocido por reunir a artistas consagrados y talentos emergentes, Chinois anuncia dos noches únicas dentro de su serie 'Chinois presents…', los próximos 5 y 12 de septiembre en Marina Ibiza.

En su cuarta temporada, Chinois reafirma su identidad como un espacio íntimo, diverso e inclusivo, donde la pista de baile se convierte en un lugar de encuentro y comunidad. Situado en el interior del Ibiza Gran Hotel, ofrece una experiencia de clubbing auténticamente ibicenca, con un ambiente acogedor y cercano, pero al mismo tiempo cosmopolita.

Viernes 5 de septiembre: un viaje sonoro global

La primera de las dos citas comenzará con &Friends, el aclamado proyecto de Sean Thomas, habitual de festivales de renombre como Coachella y Tomorrowland. Su propuesta llevará al público a un viaje sonoro que fusiona melodías y culturas de todo el mundo.

Después será el turno de Alan Dixon, figura destacada en BBC Radio 1 y Running Back Records, con su característico sonido que mezcla disco e himnos italo diseñados para grandes salas. Desde Ibiza, Luca Saporito, mitad del dúo Audiofly, ofrecerá un set luminoso y festivo, respaldado por sellos como Crosstown Rebels o Get Physical. Cerrará la noche el dúo belga Luna & Lenthe, dos hermanas que están conquistando la escena con un deep house cargado de influencias soul, funk y disco.

Viernes 12 de septiembre: energía afro y groove tribal

La segunda noche arrancará con MoBlack, pionero del Afro-house y fundador del influyente sello Moblack Records, conocido por su fusión de instrumentos africanos tradicionales con beats electrónicos. El dúo neerlandés Sunnery James & Ryan Marciano, habituales de Armada Records y creadores del sello SONO, traerá su groove cargado de energía tribal.

El talento emergente Romy Janssen, apoyada por figuras como Black Coffee, desplegará su personal mezcla de Afro y melodic house. Y para cerrar la noche, la dj cubana afincada en Ibiza Khenya imprimirá su estilo único, en el que confluyen Afro, indie, melodic y deep house.

Dos viernes con el sello de Chinois Ibiza

Con estos carteles, Chinois Ibiza despide el verano a lo grande. Dos noches en las que música, energía y comunidad se encuentran en el corazón de Marina Ibiza. Una oportunidad para vivir la esencia del clubbing de la isla en un entorno íntimo, pero con una proyección internacional indiscutible.