¿Belleza con hongos? La experiencia que revoluciona el cuidado de la piel aterriza en Ibiza

Cala Llonga acoge del 11 al 17 de septiembre una residencia exclusiva de Herbar en colaboración con Hyde Ibiza, donde innovación cosmética, bienestar holístico y sabiduría ancestral se unen en un mismo espacio.

Ibiza suma este mes una propuesta diferente para quienes buscan cuidarse por dentro y por fuera. La marca Herbar, pionera en belleza basada en hongos y adaptógenos, inaugura en la isla su primera residencia con una semana dedicada a los rituales ancestrales y la cosmética avanzada en un entorno incomparable.

Un inicio ceremonial

La experiencia arranca el 11 de septiembre con una velada guiada por los fundadores de la firma, Rui Lui y Catarina Oliveira, en el Herbar TCM Workshop. Durante este taller, los asistentes podrán descubrir los fundamentos de la Medicina Tradicional China (TCM) mediante prácticas como:

Diagnóstico del pulso, para conectar con los ritmos internos del cuerpo.

Semillas auriculares, técnica de acupresión suave para favorecer el equilibrio emocional.

Lectura de lengua, una ventana al estado de salud interior.

El encuentro concluye con una bebida diseñada para nutrir desde dentro, inspirada en los principios de la TCM.

La experiencia en Hyde Ibiza arranca el 11 de septiembre. / Hyde Ibiza

El tratamiento estrella: Herbar 360° facial

A lo largo de la semana, los visitantes podrán reservar el exclusivo Herbar 360° Facial, un tratamiento que combina:

Hidratación profunda.

Masaje Qian Kun inspirado en la TCM.

Fórmulas inéditas de Herbar Lab.

Tecnología avanzada con luz roja, radiofrecuencia y protección solar mineral.

El resultado es una piel revitalizada, firme y luminosa, perfecta para disfrutar del sol mediterráneo y de las noches ibicencas.

Más que un tratamiento, una filosofía

Herbar x Hyde Ibiza representa la unión de la tradición con la vanguardia, bajo una idea clara: la belleza es reflejo del bienestar interior. Una invitación a reconectar con uno mism* en uno de los enclaves más mágicos del Mediterráneo.

Información práctica

Cuándo : del 11 al 17 de septiembre de 2025

: del 11 al 17 de septiembre de 2025 Dónde : Hotel Hyde Ibiza, Cala Llonga

: Hotel Hyde Ibiza, Cala Llonga Reservas : www.hydeibiza.com

: www.hydeibiza.com Promoción: 10% de descuento para residentes con el código HERBARIBIZA

Herbar, belleza con raíces ancestrales

Herbar se apoya en el poder de los hongos y adaptógenos, aliados naturales que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés y a recuperar el equilibrio. Sus fórmulas armonizan, restauran y potencian tanto la piel como el bienestar general, en una visión de la belleza que también sana.