Última llamada para vivir la magia del ‘dinner show’ de este verano

Aunque el verano aún brilla en Ibiza, el tiempo corre: solo queda un mes y medio para sumergirse en la experiencia más cautivadora de la isla. El Teatro Pereyra se prepara para cerrar su temporada de verano a mediados de octubre, y con ella, la oportunidad de disfrutar de sus exclusivos dinner shows de esta temporada 2025.

Pereyra Beats realiza un recorrido por los 125 años del Pereyra que celebra la música y la libertad de la isla.

Este verano, la propuesta estrella es la ‘Pereyra Experience’, un viaje sensorial que combina alta gastronomía, espectáculos de primer nivel y la magia única de Ibiza. Los visitantes se sumergen en tres atmósferas distintas, desde la llegada hasta la vibrante fiesta final. Tres dinner shows, tres mundos distintos, pero todos unidos por la historia y el encanto del emblemático teatro:

Circus of love: La magia del circo y del amor, al tiempo que fusiona tradición y glamour.

Let’s go carnival: Espíritu de las legendarias fiestas de Carnaval, combina elegancia vintage y ritmos modernos.

Pereyra Beats: Un recorrido musical por los 125 años de historia del Teatro Pereyra que celebra la música, la libertad y la energía de Ibiza.

La nueva carta gira en torno a un horno de brasa, protagonista de platos tanto de carne como de pescado.

El espectáculo no solo se vive en el escenario con un elenco internacional de primer nivel que anima al público a participar y asegura que cada velada sea única y sorprendente.

La experiencia se completa con una gastronomía de altura. La nueva carta gira en torno a un horno de brasa, protagonista de platos como lenguado con salsa menier, pluma ibérica de bellota o Ribeye de Black Angus, junto a una selección cambiante de sugerencias del mercado. No hay consumo mínimo: ven a cenar al Teatro Pereyra disfrutando de nuestra gastronomía y diseñando tu propia velada.

El verano se despide, y con él, la última oportunidad de vivir la magia del dinner show del Teatro Pereyra. Reserva tu mesa y asegura tu lugar en la experiencia más exclusiva de la isla antes de que se baje el telón a mediados de octubre.

Let’s go carnival revive el espíritu de las fiestas de Carnaval y combina elegancia ‘vintage’ con ritmos modernos.

Aunque el verano termine, el Teatro Pereyra seguirá siendo un referente social durante todo el año, con programación de otoño e invierno que promete mantener la ilusión y la diversión intactas. Manténte conectado a su página web y redes sociales para descubrir la magia que está por llegar.

No dejes que se escape la temporada: el espectáculo te espera, y solo queda un mes y medio para vivirlo.