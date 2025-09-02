Septiembre es el mes perfecto para disfrutar frente al mar en Aiyanna Ibiza

Septiembre en Ibiza es un mes mágico: la isla respira calma, las playas recuperan su esencia y los atardeceres adquieren un brillo especial. En este contexto único, Aiyanna Ibiza se consolida como uno de los mejores restaurantes de playa de la isla, donde la alta gastronomía mediterránea, el diseño y el servicio exquisito se combinan para crear experiencias inolvidables frente al mar de Cala Nova.

Noches únicas frente al Mediterráneo

Aiyanna invita a vivir las noches de septiembre con cenas frente al mar, una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, cócteles de autor y un entorno exclusivo. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la isla desde una perspectiva diferente: más íntima, tranquila y sofisticada.

Aiyanna es ideal para las noches de septiembre con cenas frente al mar, una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, cócteles de autor y un entorno impresionante. / Tasya Menaker

Cena de Luna Llena: un eclipse de Luna de Sangre sobre Cala Nova

El próximo domingo 7 de septiembre, Aiyanna Ibiza acogerá una velada irrepetible: la Cena de Luna Llena coincidirá con un eclipse total, conocido como Luna de Sangre, que teñirá de rojo el cielo sobre Cala Nova. Una experiencia exclusiva en la que la alta gastronomía se fusionará con un espectáculo natural único.

¿Qué es la luna de sangre?, ven a verla a Aiyanna Si estás en Ibiza no te puedes perder el eclipse total de luna que dará lugar a la Luna de Sangre, un espectáculo que puedes ver desde Aiyannna mientras disfrutas de una exquisita cena. La Luna llena adquirirá un suave tono rojizo debido a que la luz solar se filtrará a través de la atmósfera de la Tierra. El eclipse de luna impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, por lo que se genera un cono de sombra que oscurece la luna. Cuando queda totalmente eclipsada, la luna se vuelve de color rojizo. En Ibiza, la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo.

Fotografía de archivo de una Luna de Sangre. / ROLEX DELA PENA

Arte y cultura en Aiyanna Ibiza

Del 10 al 13 de septiembre, el restaurante acogerá la exposición Mandalas Ibiza de la artista Sara Asaaf. Una muestra de mandalas pintados a mano inspirados en la geometría sagrada, que invitan a la contemplación, la calma y la conexión con la belleza mediterránea. Una experiencia sensorial que une arte, naturaleza y gastronomía.

Alta cocina, diseño y hospitalidad

Más allá de su programación especial, Aiyanna destaca por ser un espacio donde cada detalle cuenta. Su interiorismo contemporáneo de inspiración bohemia, su cuidada carta mediterránea con toques creativos y un equipo entregado al servicio convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

En Aiyanna la carta se centra en la gastronomía mediterránea. / Jodi Hins

Aiyanna no es solo un restaurante, es un lugar donde la gastronomía, el diseño y la magia de Ibiza se encuentran en perfecta armonía.

Aiyanna Ibiza: un septiembre para vivir la isla con calma, estilo y alta gastronomía.

Aiyanna Ibiza es un plan perfecto para cualquier momento del día. Bajo sus coloridas sombrillas guatemaltecas, con impresionantes vistas al mar, en la playa de Cala Nova y con un servicio familiar y cercano es una experiencia que no olvidarás.

La terraza de Aiyanna es un remanso de paz con increíbles vistas. / Tasya Menaker

Dirección y contacto Aiyanna Ibiza

Aiyanna Ibiza. Av. Cala Nova, playa de Cala Nova, Ibiza

Mail: reservations@aiyannaibiza.com

Teléfono: +34 971330456

Aiyanna está abierto todos los días de 10.30 a 24.00 horas y cuenta con aparcamiento privado para sus clientes.