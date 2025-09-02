Septiembre es el mes perfecto para disfrutar frente al mar en Aiyanna Ibiza
El próximo domingo 7 de septiembre, Aiyanna acogerá una velada irrepetible: la Cena de Luna Llena coincidirá con un eclipse total, conocido como Luna de Sangre
Redacción
Septiembre en Ibiza es un mes mágico: la isla respira calma, las playas recuperan su esencia y los atardeceres adquieren un brillo especial. En este contexto único, Aiyanna Ibiza se consolida como uno de los mejores restaurantes de playa de la isla, donde la alta gastronomía mediterránea, el diseño y el servicio exquisito se combinan para crear experiencias inolvidables frente al mar de Cala Nova.
Noches únicas frente al Mediterráneo
Aiyanna invita a vivir las noches de septiembre con cenas frente al mar, una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, cócteles de autor y un entorno exclusivo. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la isla desde una perspectiva diferente: más íntima, tranquila y sofisticada.
Cena de Luna Llena: un eclipse de Luna de Sangre sobre Cala Nova
El próximo domingo 7 de septiembre, Aiyanna Ibiza acogerá una velada irrepetible: la Cena de Luna Llena coincidirá con un eclipse total, conocido como Luna de Sangre, que teñirá de rojo el cielo sobre Cala Nova. Una experiencia exclusiva en la que la alta gastronomía se fusionará con un espectáculo natural único.
¿Qué es la luna de sangre?, ven a verla a Aiyanna
Si estás en Ibiza no te puedes perder el eclipse total de luna que dará lugar a la Luna de Sangre, un espectáculo que puedes ver desde Aiyannna mientras disfrutas de una exquisita cena.
La Luna llena adquirirá un suave tono rojizo debido a que la luz solar se filtrará a través de la atmósfera de la Tierra. El eclipse de luna impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, por lo que se genera un cono de sombra que oscurece la luna. Cuando queda totalmente eclipsada, la luna se vuelve de color rojizo.
En Ibiza, la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo.
Arte y cultura en Aiyanna Ibiza
Del 10 al 13 de septiembre, el restaurante acogerá la exposición Mandalas Ibiza de la artista Sara Asaaf. Una muestra de mandalas pintados a mano inspirados en la geometría sagrada, que invitan a la contemplación, la calma y la conexión con la belleza mediterránea. Una experiencia sensorial que une arte, naturaleza y gastronomía.
Alta cocina, diseño y hospitalidad
Más allá de su programación especial, Aiyanna destaca por ser un espacio donde cada detalle cuenta. Su interiorismo contemporáneo de inspiración bohemia, su cuidada carta mediterránea con toques creativos y un equipo entregado al servicio convierten cada visita en una experiencia inolvidable.
Aiyanna no es solo un restaurante, es un lugar donde la gastronomía, el diseño y la magia de Ibiza se encuentran en perfecta armonía.
Aiyanna Ibiza: un septiembre para vivir la isla con calma, estilo y alta gastronomía.
Aiyanna Ibiza es un plan perfecto para cualquier momento del día. Bajo sus coloridas sombrillas guatemaltecas, con impresionantes vistas al mar, en la playa de Cala Nova y con un servicio familiar y cercano es una experiencia que no olvidarás.
Dirección y contacto Aiyanna Ibiza
Aiyanna Ibiza. Av. Cala Nova, playa de Cala Nova, Ibiza
Mail: reservations@aiyannaibiza.com
Teléfono: +34 971330456
Aiyanna está abierto todos los días de 10.30 a 24.00 horas y cuenta con aparcamiento privado para sus clientes.
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una autocaravana en Ibiza
- Continúa en estado crítico el herido en el accidente mortal del sábado en la carretera de Santa Eulària