ESPECIAL SUMMERTIME. 7PINES RESORT IBIZA
Pure Seven Spa apuesta por la longevidad basada en lujo, ciencia y cuidado personal
Bienestar y longevidad de vanguardia llegan a Ibiza gracias a la colaboración de Pure Seven Spa con Cryopoint & Longevity que ofrece programas diseñados para mejorar la energía, la vitalidad y la salud a largo plazo
Pure Seven Spa, el espacio de bienestar de 7Pines Resort Ibiza, presenta una propuesta pionera en Ibiza, única en Baleares que combina lujo, ciencia y cuidado personal. Gracias a su colaboración con Cryopoint Longevity Spa, líder europeo en medicina preventiva, el spa se convierte en el primer centro de la isla en ofrecer programas de longevidad avanzada diseñados para mejorar la energía, la vitalidad y la salud a largo plazo.
La filosofía de Pure Seven Spa va más allá de la relajación: busca transformar el bienestar desde dentro hacia fuera, integrando tecnologías de vanguardia con un entorno exclusivo frente al mar.
Entre las principales novedades destacan:
Cryochamber (cámara de hielo): sesiones de crioterapia a -110 grados centígrados que reducen la inflamación, aceleran la recuperación física y estimulan la circulación.
Terapia de luz roja (Red Light Therapy): bioestimulación celular que mejora la regeneración de tejidos, favorece el descanso y potencia la vitalidad.
Coaching Epigenético personalizado: un programa único en Ibiza que ayuda a optimizar la salud y los hábitos diarios para activar el potencial natural del cuerpo.
Programas exclusivos ‘Cell Reset’ (10 o 3 días): diseñados para restaurar la energía y promover la regeneración celular mediante infusiones intravenosas, crioterapia y masajes especializados.
Además, el spa amplía su menú con terapias complementarias como drenaje linfático, estimulación muscular magnética (Armstrong MMS) e infusiones de vitaminas y antioxidantes, siempre bajo la supervisión de expertos médicos.
Con esta nueva propuesta, Pure Seven Spa reafirma su posición como referente de bienestar en Ibiza y en España, ofreciendo a sus clientes una experiencia única que une hospitalidad de lujo, innovación científica y el entorno incomparable de la isla.
Esta es la primera colaboración en un resort de lujo en España posiciona a 7Pines Resort Ibiza como el único destino en Baleares que ofrece una experiencia de longevidad de nueva generación basada en tecnologías clínicas avanzadas.
Lujo relajado
Enclavado en el borde de un bosque de pinos en la costa oeste de la isla, 7Pines Resort Ibiza representa la cumbre del lujo relajado y el estilo ibicenco. Con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la isla de es Vedrà, 7Pines Resort Ibiza es un complejo de suites situado en lo alto de un acantilado, con casas de estilo ibicenco encaladas que respetan el diseño auténtico de la isla con toques contemporáneos. 7Pines Resort Ibiza ofrece una interpretación relajada del lujo, la intimidad y la belleza del entorno en sus 185 espaciosas suites. El resort también ofrece excepcionales experiencias gastronómicas, además de la completa oferta de spa y bienestar en Pure Seven y un servicio discreto y personalizado sin igual.
